هشدار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره توزیع مواد و داروهای غیرمجاز در قالب محصولات فریبنده

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - آرش رحیمی اظهار کرد: ما شاهد افزایش قاچاق، عرضه و مصرف پنهانی مواد خطرناک هستیم که بدون هیچ گونه مشخصات دارویی و در قالبهایی کاملاً فریبنده توزیع میشوند.
این روند سلامت و امنیت نوجوانان، جوانان و حتی کودکان را به طور جدی تهدید کرده و به یکی از چالشهای مهم اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بسیاری از این مواد حاوی ترکیبات بسیار خطرناکی مانند محرکهای صنعتی از جمله متآمفتامین (شیشه)، داروهای بیهوشکننده مانند کتامین و آرامبخشهای بسیار قوی مشابه روفینول هستند که حتی در مقادیر کم میتوانند آسیبهای جسمی، روانی و رفتاری جدی ایجاد کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به شیوههای توزیع این مواد گفت: بخش قابل توجهی از تجارت و پخش این داروها از طریق فضای مجازی، پیامرسانها، فروشندگان غیرمجاز خیابانی و حتی ارسال بستههای پستی ناشناس انجام میشود که ضرورت نظارت و برخورد قانونی را دوچندان میکند.
رحیمی بر نقش اطلاعرسانی و آموزش عمومی در پیشگیری از آسیبها تأکید کرد و افزود: مقابله با این تهدید نوظهور نیازمند همکاری فوری و هماهنگ دستگاههای نظارتی، انتظامی و امنیتی است و رسانهها و روابط عمومیها باید با استفاده از تمام ظرفیتهای ارتباطی، آگاهی عمومی را افزایش دهند.
وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مراجع انتظامی و بهداشتی اطلاع دهند و از خرید و مصرف محصولات ناشناخته و فاقد برچسب و مجوز معتبر خودداری کنند.