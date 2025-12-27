باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی در تشریح موضع شورای شهر تهران نسبت به عملکرد شهرداری اظهار کرد: اعضای شورا براساس سوگندی که یاد کردهاند، موظف به صیانت از حقوق مردم هستند و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد نحوه و حدود نظارت شورا را تعیین کند.
وی با اشاره به تجربه سالهای اخیر افزود: انجام رسالت نظارتی همواره با موانع و هزینههایی همراه بوده است، اما انتخاب اعضای شورا همواره این بوده که نماینده واقعی مردم باشند، نه صرفاً تأییدکننده عملکرد شهرداری.
تشکری هاشمی تصریح کرد: ما میان این دو راه قرار داریم که یا هزینه بدهیم و زبان مردم باشیم، یا در جایگاه تأییدکننده اقدامات انجامشده و نشده شهردار بنشینیم؛ بیتردید شورای شهر مسیر نخست را انتخاب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران تأکید کرد: حتی اگر تمامی بنگاههای رسانهای وابسته به شهرداری که از منابع عمومی استفاده میکنند، علیه نمایندگان مردم فعالیت کنند، اعضای شورا از مواضع خود عقبنشینی نخواهند کرد و بر تعهد خود نسبت به شهروندان پایدار میمانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش تبلیغات شهری در ماههای پایانی دوره مدیریت فعلی شهرداری، گفت: تبلیغات شهری در ذات خود جزو وظایف شهرداری و ابزاری برای اطلاعرسانی درباره مناسبتها و معرفی خدمات است، اما زمانی که این ظرفیت به بستری برای بهرهبرداری حزبی و گروهی تبدیل شود، محل اشکال خواهد بود.
تشکری هاشمی با انتقاد از انتشار برخی تصاویر و آمارهای غیرواقعی در سطح شهر افزود: در مواردی شاهد توزیع گسترده تصاویر شهردار یا اعلام اعداد و ارقامی فاقد وجاهت بهعنوان عملکرد مدیریت شهری هستیم که هرگاه این انحراف از رویههای معمول تشدید شود، شورا براساس وظیفه نظارتی خود، حتماً در قالب تذکر ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران همچنین به حساسیتهای ایجادشده درباره قراردادهای شهرداری با رسانهها اشاره کرد و گفت: اخباری که اخیراً منتشر شده، ابهاماتی را درباره نحوه انعقاد این قراردادها ایجاد کرده و لازم است مشخص شود منابع عمومی از طریق چه شرکتها و با چه سازوکارهایی در اختیار برخی بنگاههای خبری قرار گرفته است.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که این منابع نه برای اطلاعرسانی به مردم، بلکه بهصورت هدایتشده برای تخریب منتقدان مدیریت شهری و برخی اعضای شورا بهکار گرفته شود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از میزان این قراردادها در اختیار اعضای شورا قرار ندارد، اظهار کرد: این احتمال مطرح است که قراردادها از طریق واسطههایی منعقد شده باشد که بررسی آن بر عهده واحدهای مسئول است.
وی خطاب به رسانهها گفت: انتظار میرود خبرگزاریها و رسانههایی که از اعتماد عمومی برخوردارند، خود را درگیر بازیهای سیاسی جریان حاکم بر شهرداری نکنند و با انتقال اخبار واقعی، از تبدیلشدن به ابزار تحقق مطامع سیاسی پرهیز کنند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: دوره مدیریت شهرداری و مدیران آن به پایان میرسد، اما اعتبار رسانهها سرمایهای ماندگار است و نباید در معرض چنین آسیبهایی قرار گیرد.
تشکری هاشمی با تأکید بر نقش نظارتی شورا گفت: هرجا اعضای شورای شهر تهران احساس کنند در امور مالی ابهامی وجود دارد، حتماً ورود میکنند و از ابزارهایی همچون تذکر، طرح سؤال و در صورت لزوم تحقیق و تفحص برای شفافسازی استفاده خواهند کرد.
منبع: شورای شهر