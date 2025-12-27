مدیرکل هواشناسی البرز گفت: اواسط هفته جاری دمای هوا در اکثر مناطق استان تا هشت درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی‌آبی گفت: امروز شنبه ششم دی، آسمان اکثر مناطق استان ابری است و در ساعات شب احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

وی افزود: با فعالیت سامانه بارشی، پیش‌بینی می‌شود در روز یکشنبه هفتم دی، شاهد بارش برف و باران در اکثر مناطق استان باشیم.

مدیرکل هواشناسی البرز خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان در روز دوشنبه هشتم دی به صورت کمی تا نیمه‌ابری، بعضی ساعات وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

حقی‌آبی گفت: برای روز سه‌شنبه نهم دی هم بارش پراکنده باران و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود به طوری که میانگین کمینه دمای کرج از سه درجه سانتیگراد به منفی پنج درجه سانتیگراد خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود دمای کمینه در طالقان به منفی ۱۱، در چهارباغ به منفی هشت، در نظرآباد و اشتهارد به منفی هفت، در ساوجبلاغ به منفی شش و در فردیس به منفی پنج درجه سانتیگراد برسد.