عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت نیجریه اعلام کرد در حملات هوایی با حمایت ایالات متحده در نیجریه، دو اردوگاه مرتبط با داعش را در جنگل «باونی» در ایالت سوکوتو هدف قرار گرفته است. این اردوگاهها محل استقرار نیروهای خارجی بودند که از منطقه ساحل (ساحل آفریقا) به داخل نیجریه نفوذ میکردند.
به گفته وزارت اطلاعات نیجریه، این حملات که روز پنجشنبه انجام شد، با تأیید رئیسجمهور بولا تینوبو صورت گرفت و پس از جمعآوری گسترده اطلاعات، برنامهریزی عملیاتی و عملیات شناسایی، از سکوهای دریایی مستقر در خلیج گینه به اجرا درآمد. این وزارتخانه روز جمعه این موضوع را در بیانیهای اعلام کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به درخواست دولت نیجریه، حملهای علیه شبهنظامیان داعش در شمالغرب این کشور انجام دادهاند. او گفت این گروه، مسیحیان منطقه را هدف قرار داده بود.
در بیانیه دولت نیجریه آمده است: «در مجموع ۱۶ مهمات هدایتشونده دقیق با استفاده از پهپادهای بدون سرنشین MQ-۹ ریپر به کار گرفته شد که با موفقیت عناصر هدفگرفتهشده داعش را که قصد نفوذ به نیجریه از کریدور ساحل را داشتند، خنثی کرد.»
بر اساس اطلاعات، این اردوگاهها توسط عناصر خارجی داعش و با همکاری وابستگان محلی برای برنامهریزی حملات گسترده در داخل نیجریه مورد استفاده قرار میگرفتند. در ادامه بیانیه افزوده شده است که هیچ تلفات غیرنظامی گزارش نشده، هرچند بقایای حملات در دو شهر از ایالتهای سوکوتو و کوارا سقوط کرده است.
ترامپ این عملیات را «چندین حمله بینقص» توصیف کرد و هشدار داد که «ادامه خواهد داشت».
این عملیات نشاندهنده اقدامی مشترک و کمسابقه میان ابوجا و واشنگتن است و بر افزایش همکاریهای امنیتی در شرایطی تأکید دارد که خشونتهای افراطگرایانه از منطقه ساحل به سمت جنوب در حال گسترش است.
مقامات ایالت سوکوتو انجام این حملات را تأیید کرده و از ساکنان خواستند آرامش خود را حفظ کنند. دولت ایالتی اعلام کرد: «عملیاتهای در حال انجام با هدف تأمین امنیت ایالت و تضمین حفاظت از جان و اموال شهروندان صورت میگیرد.»
نیجریه بیش از یک دهه است که با شورشیان افراطگرا میجنگد، اما حضور جنگجویان خارجی مرتبط با داعش نشاندهنده تشدید سطح تهدید است. دولت نیجریه اعلام کرد که همچنان «بهطور کامل متعهد به حفاظت از جان و اموال» است و وعده داد اقدامات بیشتری علیه شبکههای افراطگرای فراملی انجام دهد.
منبع:خبرگزاری فرانسه