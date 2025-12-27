باشگاه خبرنگاران جوان - هیات مدیره باشگاه تراکتور در نامهای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نوشت:
جناب آقای مهدی تاج
با سلام و احترام
بدینوسیله باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور، در چارچوب حقوق قانونی خود و با استناد به مقررات حاکم بر فوتبال ملی و بینالمللی، مراتب اعتراض رسمی، قاطع و مستند خویش را نسبت به وقایع رخداده در جریان مسابقات فصل جاری و فصل گذشته اعلام مینماید.
طی مسابقات فوتبال ایران، رفتارهایی شامل فحاشی سازمانیافته، توهین آشکار و سر دادن شعارهای قومیتی، تبعیضآمیز و تفرقهافکنانه علیه بازیکنان و ارکان باشگاه تراکتور صورت پذیرفته است که این اقدامات، بهطور مشخص مصداق نقض مواد ۶۷ و ۷۱ آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (ناظر بر توهین، فحاشی، رفتار غیرورزشی و اعمال تبعیضآمیز)، مغایر با ماده ۱۵ آییننامه اخلاق فدراسیون فوتبال (اصل کرامت انسانی، منع تبعیض، مسئولیت مقامات و اشخاص وابسته)، و در تعارض آشکار با ماده ۱۵ آییننامه مقررات انضباطی فیفا (FIFA Disciplinary Code) و اصول بنیادین منع تبعیض، نژادپرستی و رفتارهای تفرقهافکنانه مندرج در مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) میباشد.
باشگاه تراکتور تأکید مینماید که طبق بند ۲ ماده ۱۵ آییننامه مقررات انضباطی فیفا که صراحتاً به وظایف فدراسیونهای عضو برای اعمال اقدامات ضروری و معقول جهت از بین بردن هرگونه رفتارهایی که میتواند به عنوان رفتار نژادپرستی یا دامن ردن به اختلافات قومیتی منجر شود، مسئولیت پیشگیری، کنترل و برخورد مؤثر با چنین تخلفاتی بر عهده فدراسیون فوتبال، هیئتهای استانی، باشگاه میزبان و کلیه عوامل اجرایی ذیربط میباشد و عدم اقدام مؤثر، خود میتواند موجب مسئولیت انضباطی و حقوقی گردد.
باشگاه تراکتور مجدداً تصریح مینماید که حفظ شأن، عزت، کرامت انسانی و امنیت روانی بازیکنان، کادر فنی و هواداران این باشگاه، بهمراتب مهمتر از هر نتیجه ورزشی است و این اصول، غیرقابل مصالحه تلقی میگردد.
باشگاه تراکتور تأکید میکند در صورت عدم توجه فدراسیون به حقوق قانونی این باشگاه و هوادارانش را از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی، از جمله فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، با جدیت پیگیری خواهد کرد.
بر این اساس و با استناد به مقررات یادشده، بدینوسیله اعلام میگردد:
ادامه حضور باشگاه تراکتور در مسابقات، منوط و مشروط به تحقق کامل، عملی و قابل احراز موارد ذیل بوده و تا زمان تحقق آنها، این باشگاه حق قانونی خود برای عدم حضور در مسابقات را محفوظ میدارد:
۱. برخورد انضباطی فوری، مؤثر و بازدارنده با کلیه عوامل و مسببین مستقیم و غیرمستقیم وقایع مذکور، از جمله رئیس هیئت فوتبال استان یزد و همچنین اشخاص و عوامل مرتبط در باشگاه پرسپولیس که حسب شواهد موجود، از فصل گذشته در هدایت، تسهیل یا عدم جلوگیری از این تخلفات نقش داشتهاند؛ برابر اختیارات حاصل از آییننامه انضباطی و اخلاق.
۲. ارائه تضمین رسمی، کتبی و الزامآور از سوی فدراسیون فوتبال مبتنی بر اجرای دقیق مواد آییننامه انضباطی و منشور اخلاقی در خصوص منع فحاشی، توهین و شعارهای قومیتی و تبعیضآمیز.
۳. اعلام شفاف و مکتوب اینکه در صورت تکرار تخلفات در موضوع مواد ۶۷ و ۷۱ آییننامه انضباطی و ماده ۱۵ مقررات فیفا، چه ضمانتهای اجرایی مشخص، فوری و بازدارندهای (اعم از محرومیت تماشاگران، تعلیق مسابقه، کسر امتیاز، جریمه یا سایر مجازاتهای قانونی) اعمال خواهد شد.
۴. شناسایی، معرفی و تعیین تکلیف قطعی اشخاص و جریانهایی که عامدانه و مستمر در پی ایجاد تفرقه، نفاق و اختلاف میان اقوام، استانها و شهرهای کشور میباشند؛ امری که مغایر با اصول اخلاقی، وحدت ملی و مسئولیتهای مقرر در منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال است.
۵. تضمین رعایت اصل برابری و منع هرگونه تبعیض میان تیمها، بهویژه تیمهای شهرستانی، در کلیه تصمیمات داوری، اجرایی، انضباطی و مدیریتی، مطابق با اصول عدالت ورزشی و مقررات داخلی و بینالمللی.
بدیهی است در وضعیت موجود بایستی فدراسیون فوتبال شرایط فوق الذکر را فراهم آورد یا اینکه حکم به تعطیلی مسابقات فوتبال دهد؛ در غیر اینصورت باشگاه تراکتور برای تداوم حضور در مسابقات تجدید نظر خواهد نمود.
جای بسی تأمل است که علیرغم تهدید علنی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگاران و اذعان مسئولان و عوامل رسانهای پیرامون این باشگاه در فضای مجازی مبنی بر فحاشی و جهنم کردن استادیومهای ایران برای تراکتور هیچ گونه واکنش و اتخاذ تدابیر لازم برای برخورد با این افراد و پیشگیری از اتفاقات برنامهریزی شده که در قزوین شاهد آن بودیم، صورت نگرفته است. شبیه آنچه در مورد فحاشی یکساله به علیرضابیرانوند، شجاع خلیلزاده و مهدی ترابی و خانواده آنها صورت گرفت و فدراسیون فوتبال صرفا نظارهگر بود.
در همین راستا شب گذشته نیز افراد منتسب به باشگاه پرسپولیس بهصراحت اذعان کردند که تعدادی از هواداران این باشگاه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین حضور یافته و علیه باشگاه تراکتور اقدام به فحاشی و سر دادن شعارهای توهینآمیز کردهاند. بر همین اساس، باشگاه تراکتور ضمن محکومیت قاطع این رفتارهای غیراخلاقی، شکایت رسمی خود را از باشگاه پرسپولیس و همچنین باشگاه شمسآذر قزوین بهعنوان تیم میزبان، شکایت و پیگیری میکند.
همانگونه که مالک باشگاه تراکتور نیز پیشتر اعلام کردهاند، هزینهکرد مجموعه تراکتور با هدف ایجاد عزت، همبستگی و افتخار برای میهن عزیزمان و اعتلای فوتبال در کشور صورت میگیرد، نه تحمل توهینهای قومیتی که موجب جریحهدار شدن احساسات مردم شریف آذربایجان و ایجاد نفاق و تفرقه در جامعه میشود.
باشگاه تراکتور صراحتاً اعلام میدارد تا زمانی که ارادهای واقعی، عملی و قابل احراز برای اجرای مقررات فوق و برخورد قانونی با عوامل فحاشی، توهین و شعارهای قومیتی وجود نداشته باشد، حضور در مسابقات آتی را بازنگری خواهد کرد و بدینوسیله تأکید میگردد که مسئولیت کلیه تبعات حقوقی، اجرایی و بینالمللی ناشی از این وضعیت، متوجه فدراسیون فوتبال خواهد بود.
لازم به ذکر است باشگاه تراکتور از سال ۱۳۹۸ تا کنون نیز طی مکاتبات مختلف رسمی، موارد مشابه را به مسئولان ذیربط اعلام کرده بود که متأسفانه اقدام مؤثر و بازدارندهای در این خصوص صورت نگرفته است.
این مکاتبه بهمنزله اعلام رسمی نقض مقررات، حفظ حقوق قانونی باشگاه و ایجاد سابقه مستند برای پیگیری نزد کمیتههای انضباطی، اخلاق و استیناف فدراسیون فوتبال، و در صورت نیاز مراجع بینالمللی ذیصلاح از جمله AFC، FIFA و CAS تلقی گردد.
عباس الیاسی
رئیس هیأت مدیره باشگاه تراکتور
رو نوشت:
جناب آقای دکتر دنیامالی – وزیر محترم ورزش و جوانان
جناب آقای دکتر سرمست – استاندار محترم آذربایجان شرقی