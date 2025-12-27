باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حیدرعلی امیرزاده گفت:در راستای اجرای برنامههای کنترلی و برخورد قاطع با شکار و صید غیرمجاز ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میانه حین گشتزنی شبانه موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز در شکارگاههای روستای کلهر از توابع شهرستان ترکمانچای شدند.
وی افزود:از این متخلفان یک قبضه اسلحه مجاز و یک دستگاه پروژکتور که برای شکار غیرقانونی در شب مورد استفاده قرار میگرفت کشف و ضبط شد.
امیرزاده با تاکید بر استمرار گشتهای محسوس و نامحسوس یگان حفاظت تصریح کرد:برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع محترم قضایی تحویل داده شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میانه در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی ماموران یگان حفاظت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به این اداره گزارش دهند.