پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

دانش آموزان پایه یازدهم در انتظار مثبت شدن دائمی معدل در کنکور

درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور

درخواست متقاضیان برای مثبت شدن تاثیر معدل در پایه یازدهم

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، در لینک زیر مشاهده کنید.

تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵



مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم در کنکور امسال، از اجرای برنامه راهبردی چهار ساله برای ارتقای کیفیت آموزشی خبر داد.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.