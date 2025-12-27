سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری ۲ تن از اراذل و اوباش به اتهام درگیری و تیراندازی در بهشت زهرا (س) تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته ماموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات، خبری را درخصوص درگیری ۲ تن از اراذل و اوباش مسلح و اقدام به تیراندازی در محدوده بهشت زهرا (س) دریافت و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

بنابراین گزارش، برابر تحقیقات ماموران در صحنه تیراندازی مشخص شد این ۲ هنجارشکن اجتماعی مسلح به سلاح گرم اقدام به تیراندازی و درگیری با هم کرده‌اند که با حضور ماموران سعی کردند از محل متواری شوند.

در این گزارش آمده است، متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در نهایت در محدوده خارج از بهشت زهرا (س) در خودرو‌های خود دستگیر و به همراه سلاح سرد و گرمی که داشتند به پلیس اطلاعات پایتخت منتقل شدند.

این در حالی است که، متهمان در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و این درگیری مسلحانه را نتیجه اختلاف قدیمی میان خودشان مطرح کردند، که در نهایت هر ۲ پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.