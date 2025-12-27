برآورد‌ها نشان می‌دهد خسارت ناشی از بحران‌ها در سال گذشته در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ظفری سخنگو و معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس برآوردها، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از بحران‌ها در سال گذشته در کشور ثبت شده است.

او افزود: در سال گذشته انواع مختلفی از بحران‌ها در کشور و استان مازندران رخ داد که مدیریت آنها با حضور و مشارکت دستگاه‌های ملی و استانی انجام شد.

ظفری گفت: در فصول مختلف سال با مخاطرات متنوعی مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم استان‌ها را چه در سطح ملی و چه در سطح استانی به‌صورت کامل پای کار بیاوریم.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تشکیل قرارگاه «ایرانِ من» گفت: این قرارگاه با هدف ساماندهی و به‌کارگیری ظرفیت مجموعه‌های مردمی در مدیریت بحران تشکیل شده است.

ظفری ادامه داد: در قانون، بند «میم» ماده ۲۸ قانون الحاق پیش‌بینی شده که منابع مدیریت بحران از این محل تأمین می‌شود و استان مازندران از جمله استان‌هایی است که توانسته منابع مناسبی در این حوزه دریافت کند.

او افزود: مازندران جزو استان‌های اصلی و اولویت‌دار سازمان مدیریت بحران کشور بوده و در میان پنج استانی قرار دارد که منابع ویژه‌ای برای مدیریت بحران به آنها اختصاص داده شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مدیریت بحران ، حوادث طبیعی
تبادل نظر
