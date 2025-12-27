\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0647 \u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n