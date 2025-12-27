تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری دوستانه، با نتیجه ۲ بر یک تیم آریو اسلامشهر را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی، ظهر امروز شنبه از ساعت ۱۲ در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی به مصاف تیم آریو اسلامشهر رفت و در نهایت برابر این تیم با نتیجه دو بر یک به برتری رسید.
برای پرسپولیس؛ امیرحسین محمودی و فرشاد احمدزاده گلزنی کردند.
بازیکنانی که در جریان دیدار برابر مس رفسنجان به میدان رفته بودند، امروز ریکاوری کردند و از بین سایرین، امیررضا رفیعی، مرتضی پورعلیگنجی، سرژ اوریه، سهیل صحرایی، محمد خدابندهلو، رضا شکاری، علیرضا عنایتزاده، امیرحسین محمودی، فرشاد احمدزاده و امین کاظمیان در دیدار برابر تیم آریو به میدان رفتند.