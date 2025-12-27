شهروندخبرنگار ما تصاویری از زیرسازی چمن مصنوعی در شهرستان دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زیرسازی زمین چمن مصنوعی مدرسه ابتدایی هنر روز شهردیزج دیز امروز با اهدای زمین و مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهرستان دیزج دیز استان آذربایجان غربی و همت اولیا دانش آموزان و مدیر مدرسه هنر روز وانجمن را نماد همدلی و همراهی همکاری اولیا و مربیان مدرسه هنر تا بتواند به هدف‌های تربیتی، پرورشی و آموزشی ورزشی که در مسیر ورزش شادی رکن‌های اساسی و کمبود در دانش آموزان مدرسه هنر به شمار می‌رود.
از سوی دیگر این اقدام حسنه با همکاری والدین می‌توانند تعامل بسیار خوبی با مسئولان جایگاه ورزشی چمن مصنوعی داشته باشند. 
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

همدلی و همکاری برای یک جایگاه ورزش در مدرسه هنرروز شهر دیزج دیز

جایگاه زمین ورزشی

همدلی و همکاری برای یک جایگاه ورزش در مدرسه هنرروز شهر دیزج دیز

همدلی و همکاری برای یک جایگاه ورزش در مدرسه هنرروز شهر دیزج دیز

آماده سازی زمین ورزشی در مدرسه

همدلی و همکاری برای یک جایگاه ورزش در مدرسه هنرروز شهر دیزج دیز

همدلی و همکاری برای یک جایگاه ورزش در مدرسه هنرروز شهر دیزج دیز

