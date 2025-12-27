فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف محموله بزرگ سوخت قاچاق شامل بیش از ۱۴۲ هزار لیتر بنزین در آب‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ محسن صبوری‌زاده اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از دریافت اطلاعات دقیق درباره فعالیت یک باند قاچاق سوخت که با استفاده از مشک‌های پلاستیکی در منطقه فعالیت می‌کردند، عملیات منسجمی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی به محل مورد نظر اعزام شدند و در جریان تعقیب و گریز، قاچاقچیان با مشاهده حضور مرزبانان، اقدام به بریدن طناب متصل به مشک‌های سوخت کرده و با شناور از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به توقیف شناور حامل سوخت تصریح کرد: در این عملیات، سه دستگاه پمپ روبین و سه محفظه پلاستیکی کشف و ضبط شد که در مجموع حاوی ۱۴۲ هزار و ۳۵۰ لیتر بنزین قاچاق بود.

صبوری‌زاده ارزش ریالی این محموله کشف‌شده را حدود ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: نیروهای دریابانی با اشراف اطلاعاتی کامل، با هرگونه فعالیت غیرقانونی و اخلال در نظم اقتصادی استان برخورد قاطع خواهند داشت و اجازه سوءاستفاده از ظرفیت مرزهای آبی استان را نخواهند داد.

منبع :روابط عمومی دریابانی هرمزگان

برچسب ها: کشف سوخت ، میناب ، دریابانی
