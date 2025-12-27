باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاترشهر، تالار ‌هنر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه (پنجم دی ماه) اعلام شد.

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از۱۱ آذر ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۲۱ اجرا، میزبانی از ۶ هزار و ۸۰۰ مخاطب، ۲ میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «فینگرفود» به کارگردانی سیما تیرانداز که از ۴ دی ماه اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۲ اجرا، میزبانی از ۲۳۷ مخاطب به فروشی معادل ۵۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از ۲۸ آذر ماه اجرای خود را در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۶ اجرا و میزبانی از ۲۱۲ تماشاگر به فروشی معادل ۳۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی‌نیا که از ۵ دی ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده با یک اجرا و ۸۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی که از ۲۸ آذرماه اجرای خود در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با ۶ اجرا و ۳۸۶ تماشاگر، ۶۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بعد از یک نمایش» به کارگردانی مریم یوسف هم که از ۴ دی ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده است تاکنون با ۵۰ تماشاگر به فروشی معادل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه که از ۴ آذرماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان روی صحنه رفت، اول دی ماه با مجموع ۲۴ اجرا، میزبانی از یکهزار و ۸۵۲ مخاطب و ۳۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروش از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت، اول دی ماه با مجموع ۱۷ اجرا، میزبانی از ۸۱۹ مخاطب و فروشی معادل ۱۴۶ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از ۱۲ آذرماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرد، اول دی ماه با ۱۷ اجرا، میزبانی از ۴۸۹ مخاطب و فروشی معادل ۷۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان از تالار قشقایی خداحافظی کرد.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده که از ۲ آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا، میزبان ۲۱۸ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۲۸ تومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلایی» به کارگردانی علی شاه‌صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۸۴۸ تماشاگر باشد و به فروش ۱۰۶ میلیون و ۴۹۶هزار و ۵۰۰ تومان دست پیدا کند.

همچنین نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی‌حسین که از ۱۱آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۶۸۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۶۸۵ تماشاگر باشد و به فروش ۵۳میلیون و ۳۶۹هزار و ۸۰۰ تومان دست پیدا کند.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه(۵ دی ماه) با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۲ هزار و ۶۸۳ نفر رسیده است.