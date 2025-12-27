استاندار تهران با تشریح وضعیت تامین ذخایر آبی این استان درپی بارندگی‌های اخیر گفت: نباید مردم تصور کنند که با بارش‌های اخیر مشکل خشکسالی حل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان درباره وضعیت ذخایر آبی در استان تهران و میزان بارش‌ها اظهار کرد: متاسفانه استان تهران، امسال ششمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد؛ در سال آبی جاری هم که از اول مهرماه تا امروز آغاز شده است، تنها حدود ۱۵میلی‌متر بارندگی داشتیم.

وی ادامه داد: به دلیل همین کاهش بارندگی نیز استان تهران درمیان استان‌های با کم‌ترین بارش قرار دارد.

معتمدیان در خصوص منابع تامین آب استان تهران نیز خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد منبع تامین آب آشامیدنی استان تهران، سفره‌های زیرزمینی و ۳۰ درصد هم از طریق سدها است.

وی درباره میزان پرشدگی سدها درپی بارش‌های اخیر نیز بیان کرد: نباید این تصور به وجود بیاید که با بارندگی‌های اخیر مشکل کم‌آبی حل شده است؛ درحال حاضر سدهای چهارگانه استان تهران تنها حدود سه درصد پُرشدگی آب دارد.

استاندار تهران با اشاره به لزوم همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف آب و اصلاح الگوهای مصرف، افزود: امیدواریم با بارش‌های پیش رو سطح پُرشدگی آب سدها، افزایش پیدا کند ولی همچنان انتظار داریم مردم در الگوهای مصرف، تجدیدنظر کنند.

وی یادآور شد: درحال حاضر، ۶۳درصد میانگین در استان تهران بیش از الگوی مصرف است و این یعنی چیزی در حدود ۲ برابر مصرف معمول؛ اگر اصلاح الگوی مصرف را در کنار برنامه‌های وزارت نیرو از جمله نصب کاهنده‌ها، تعویض شیرآلات کاهنده رعایت کنیم، حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد کاهش مصرف را به‌دنبال خواهد داشت.

آقای استاندار همه میدونن مشکلات شما هیچ وقت حل نمیشه . اگر هفته ای دو روز هم بارندگی بشه باز هم مشکل آب رو داریم
