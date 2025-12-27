باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در سال ۲۰۲۵ فجایع مرتبط با تغییرات اقلیمی بسیاری مانند طوفان‌های گرمسیری، سیل و آتش‌سوزی‌های جنگلی رخ داد که مجموعا سبب شدند بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار خسارت در سراسر جهان ثبت شود؛ هر چند که احتمالا میزان خسارت واقعی بسیار بیشتر از این است و هزینه‌های انسانی، آوارگی و از دست دادن معیشت در این ارقام محاسبه نشده است.

طوفان و سیل در جنوب شرقی آسیا، پاییز امسال جان بیش از هزار و ۷۵۰ نفر را گرفت و بیش از ۲۵ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. اما بر اساس تحقیقات انجام شده، پرهزینه‌ترین بلایای مرتبط با اقلیم مربوط به آتش‌سوزی‌های جنگلی کالیفرنیا است. تلفات این آتش‌سوزی‌ها امسال از ۴۰۰ نفر فراتر رفت و ۶۰ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.

از سوی دیگر، سیل‌های ویرانگر چین که در نتیجه آن هزاران نفر آواره شدند، سومین بلای طبیعی پر هزینه امسال بود. این سیل حدود ۱۲ میلیارد دلار خسارت به بار آورد و جان دست کم ۳۰ نفر را گرفت.

معمولا به رویداد‌هایی از این دست «بلایای طبیعی» می‌گویند. اصطلاحی که این برداشت اشتباه را ایجاد می‌کند که حوادث مذکور مربوط به تغییرات «عادی» آب و هوا هستند. اما «جوانا هیگ» استاد بازنشسته فیزیک در کالج امپریال لندن، می‌گوید که به دلیل بحران اقلیمی که ساخته دست بشر است، تعداد و شدت رویداد‌های مخرب در حال افزایش است. او گفت: «این بلایا طبیعی نیستند. آنها نتیجه گسترش مداوم سوخت‌های فسیلی و تأخیر راه‌حل‌های سیاسی هستند.»

در همین حال، هزینه تغییرات اقلیمی و بلایای مرتبط با آن، می‌تواند برای کشور‌های فقیر بسیار بیشتر باشد. محمد عدو، مدیر اندیشکده «پاور شیفت آفریقا» گفت: «در حالی که کشور‌های ثروتمند هزینه‌های مالی بلایا را محاسبه می‌کنند، میلیون‌ها نفر در سراسر آفریقا، آسیا و کارائیب در حال شمارش جان‌ها، خانه‌ها و آینده‌های از دست رفته هستند. در سال ۲۰۲۶، دولت‌ها باید از پنهان کردن کارهای خود دست بردارند و با حمایت واقعی از مردم، واکنش نشان دهند.»

با انباشته شدن بلایا در طول سال، تمام مناطق جهان آسیب دیدند. خشکسالی در ایران، ۱۰ میلیون نفر از ساکنان تهران را تهدید می‌کند. سیل در بهار امسال، جمهوری دموکراتیک کنگو را درنوردید و سپس به نیجریه رسید و ۷۰۰ نفر را به کام مرگ کشاند. سیل در هند و پاکستان بیش از ۱۸۶۰ نفر را کشت، حدود ۶ میلیارد دلار خسارت مالی به بار آورد و بیش از ۷ میلیون نفر را در پاکستان تحت تأثیر قرار داد.

پاتریک وات، مدیر اجرایی یک سازمان خیریه، گفت: هزینه خسارات آب و هوایی شدید تا زمانی که جهان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کاهش ندهد و سوخت‌های فسیلی را به تدریج کنار نگذارد، همچنان افزایش خواهد یافت. او گفت: «این فجایع اقلیمی هشداری است از آنچه پیش روی ما است، اگر سوخت‌های فسیلی را کنار نگذاریم».

