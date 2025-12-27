تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تداوم تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی‌ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان برای فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر شنبه ۶ دی‌ماه اعلام کرد: برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی‌های استان تهران جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم، پردیس و ملارد تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار شود. 

در ادامه این مصوبات اعلام شد: کلیه فعالیت‌های ورزشی استان در فضای باز ممنوع و مادران دارای فرزند پیش دبستانی، مهدکودک و مقطع ابتدایی با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند. 

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران مصوب کرد: طبق مصوبه تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر به استثنای وسایل مربوط به  حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع  گردید. 

بر اساس مصوبات، اکیدا توصیه شد: از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود. 

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد،   لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی بوس‌های درون شهری و خورو‌های امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش‌تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند. 

بر اساس مصوبات، اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

بنا برمصوبات، برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه نیز همچنان صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع و فعالیت تولید واحد‌های آسفالت و شرکت‌های سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخش‌های تولید کننده گرد و غبار معادن شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، مجازی شدن مدارس ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
مدارس ابتدایی استان تهران فردا مجازی شد
افزایش آلاینده‌های جوی تهران/ تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا
وزیر علوم مطرح کرد؛
خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران فرسوده‌ شده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
همه شمال
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
تصمیم منطقی
ممنون
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
با سلام و‌خسته نباشید
ممنون میشم پیگیری کنید شهر ملارد مخصوصا مارلیک و سرآسیاب که جز آن است کاملا در محدوده شهری شلوغ و آلوده است که حتی شهر های هم مرز آن مثل فردیس شهریار اندیشه و ... به علت آلودگی تعطیل است ولی بچه کوچک من به مدرسه میره و واقعا از سردرد شدید امروز به دکتر مراجعه کردم
خواهشا این موضوع پیگیری شدید کنید
سپاس
۰
۶
پاسخ دادن
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
آخرین اخبار
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
ایجاد مراکز مراقبت روزانه در ۵ استان/ پردیس توانمندسازی کودکان تاسیس می‌شود
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
روزانه حدود ۴ میلیون نفر برای کار وارد تهران می‌شوند
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران فرسوده‌ شده‌اند
شگرد بالا بردن صمیمیت اقتصادی بین زوجین + فیلم
میزبانی بوستان‌های جدید از مسیر سرزندگی تا پایان سال
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
لزوم توجه به لاستیک در هنگام رانندگی + فیلم
همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی برگزار می‌شود
روش‌هایی که باعث کاهش مصرف انرژی در خانه می‌شود + فیلم
دستگیری عاملان تیراندازی در بهشت زهرا (س)
بهترین دمای خانه در فصل زمستان + فیلم
کدام مناطق تهران زلزله خیزتر است؟ + فیلم
بخشی از معوقات حوزه درمان در هفته‌های آتی پرداخت می‌شود
حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است
شورا نمایندگی مردم را فدای هیچ‌کس نمی‌کند
فرایند انتخابات در استان تهران با آمادگی کامل فرمانداری‌ها آغاز شد
چمران: بازنگری تقسیم‌بندی تهران می‌تواند پشتوانه اصلاح حکمرانی شهری باشد
«محمد جمالو» به عنوان رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور معرفی شد
۱۱۲ هزار معلول بدون مسکن