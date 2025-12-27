تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر شنبه ۶ دی‌ماه اعلام کرد: برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی‌های استان تهران جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم، پردیس و ملارد تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار شود.

در ادامه این مصوبات اعلام شد: کلیه فعالیت‌های ورزشی استان در فضای باز ممنوع و مادران دارای فرزند پیش دبستانی، مهدکودک و مقطع ابتدایی با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران مصوب کرد: طبق مصوبه تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید.

بر اساس مصوبات، اکیدا توصیه شد: از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی بوس‌های درون شهری و خورو‌های امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش‌تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.

بر اساس مصوبات، اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

بنا برمصوبات، برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه نیز همچنان صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع و فعالیت تولید واحد‌های آسفالت و شرکت‌های سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخش‌های تولید کننده گرد و غبار معادن شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود.