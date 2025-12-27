باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: بنابر گزارشات به دست رسیده بارش پراکنده برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس و بوشهر گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران به‌ویژه در محدوده حسین‌آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و محدوده پل کلاک مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد چند محور غیرشریانی به شرح زیر خبر داد:

۱. دوآب – بلده

۲. پونل – خلخال

۳. خوانسار – بویین و میاندشت

۴. سروآباد – پاوه

۵. سی‌سخت – پادنا

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر لزوم رعایت احتیاط در رانندگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند و تجهیزات ایمنی به‌ویژه در محور‌های برف‌گیر را همراه داشته باشند.