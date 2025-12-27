معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت، از شناسایی و دستگیری عاملان یک فقره قتل در محدوده خزانه تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: بامداد بیست و چهارم مهرماه امسال، به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل و انتقال جسد به بیمارستانی در خزانه، موضوع بلافاصله به تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

سرهنگ نثاری افزود: در ادامه، تیم بررسی صحنه جرم به همراه کارشناسان مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشک قانونی در سردخانه بیمارستان حاضر شده و جسد فردی به هویت "آ" مشاهده شد که در ملحفه بیمارستانی پیچیده شده بود و بررسی‌های اولیه نشان داد یک گلوله از ناحیه قفسه سینه سمت چپ وارد بدن شده و همچنین یک گلوله دیگر از ناحیه زانوی چپ وارد و از ساق پا خارج شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات میدانی اولیه مشخص شد مقتول به همراه ۲ نفر از دوستان خود به نام‌های "ن" و "ع"، با ۲ دستگاه موتورسیکلت، در محدوده خزانه با سه نفر به نام‌های "ا"، "ف" و "د" قرار دعوا و درگیری داشته‌اند.

به گفته سرهنگ نثاری، پس از حضور طرفین در محل، مقتول ابتدا با چوب‌دستی به سمت آنان حمله‌ور شده و در جریان درگیری، متهم "ف" با سلاح کمری ابتدا ۲ شلیک هوایی و سپس به سمت مقتول شلیک کرده و به همراه دوستانش از محل متواری شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی‌های لازم در صحنه، حسب دستور قضایی پیکر مقتول برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل و هم‌زمان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری آغاز شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت افزود: در روند تحقیقات و با تعامل کلانتری ??? خزانه، در تاریخ یازدهم آذرماه متهمان "د"  و "ا" با بهره‌گیری از اطلاعات پلیسی شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت شدند. متهمان در تحقیقات اولیه به مشارکت در نزاع منجر به قتل اقرار کردند. 

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات و بازجویی‌های فنی، مشخص شد متهم اصلی پرونده، "ف"، قصد خروج غیرقانونی از مرز‌های غربی کشور را داشته است. در همین راستا، ابتدا در تاریخ یازدهم آذرماه مخفیگاه متهم در محدوده نازی‌آباد شناسایی شد.

وی گفت: در یک عملیات ضربتی، متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد و در بازجویی‌های فنی و مواجهه حضوری با همدستانش، صراحتاً به تیراندازی منجر به قتل اعتراف و اعلام کرد سلاح گرم مورد استفاده را از متهم دیگر دریافت کرده است.

معاون جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: با اقرار صریح متهمان و حسب دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، متهمان به اتهام قتل عمدی، مشارکت در نزاع منجر به قتل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، با قرار بازداشت موقت برای ادامه تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی قرار گرفتند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
الحمدلله، یکی سقط شد، یکی هم اعدام میشه، شر دونفر اراذل و اوباش کم میشه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بیشتر این قتل ها ناموسیه
یک عده ظاهرا مرد ولی در اصل بیمار جنسی به هر خانمی که میرسند متلک میگن و اصلا فکر اینو نمیکنند که همون خانم ناموس یک کسی هست و عاقبت بازی با شعله فقط سوختن هست
همین طوریه که قتل ها اتفاق می افته
متاسفانه سینما گران اصلا به چنین مسائلی نمی پردازند و حتی اکثرا در نمایش های خانگی مشوق اینگونه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی هستند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
چقدر بیکارین بخدا ، قرار میذارین برا دعوا؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
این انگل های اجتماع اصلا دلهره گرانی و خرج زن و بچه و کرایه خونه و اینجور مشکلات رو ندارن معلوم نیست از کجا میچرخن که رفتن از سر شکم سیری و هار شدن دوئل کردند...
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
کسانی که چاقو و قمه حمل می‌کنند از لحاظ عقلی بسیار پایین هستند، اگر نه توی این شرایط چندتا به اصطلاح آدم میان قرار دعوا میزارن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اینارو تا 80 سالگی بفرستید در معادن دور دست خدمت رسانی کنند.
بیکار هم نمی مونند.
در گرمای + 50
در سرمای _ 50
با حدأقل جیره غذایی
اگر هم درخواست داشتند که اعدام شون کنید خب حرفی نیست اعدام شون کنید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خدا وکیلی تو این مشکلات تورم اقتصادی چطور وقت این کارها را دارید
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
قرار درگیری گذاشتن یعنی در جرم هر دو طرف مقصرند و فردی هم که زنده است انتظار نجات نداشته باشد در واقع رفته بودند برای مرگ .
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
جانی های بی تقوا
۱
۱۰
پاسخ دادن
