باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تفویض اختیار مجمع فدراسیون ورزشهای ناشنوایان به وزارت ورزش و جوانان برای انتخاب سرپرست، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.
در حکم دنیامالی آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی، به عنوان «سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
انتظار میرود ضمن رعایت اصل بیطرفی، عدالتمحوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیأترئیسه فدراسیون اقدام نمایید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
بر اساس این گزارش، ریاست فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان، سرپرستی فدراسیون پزشکی ورزشی و نایب رییسی فدراسیون جانبازان و توانیابان بخشی از سوابق مسجدی است.