وزیر ورزش و جوانان طی حکمی، محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تفویض اختیار مجمع فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به وزارت ورزش و جوانان برای انتخاب سرپرست، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

در حکم دنیامالی آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی، به عنوان «سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت‌محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون اقدام نمایید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

بر اساس این گزارش، ریاست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، سرپرستی فدراسیون پزشکی ورزشی و نایب رییسی فدراسیون جانبازان و توان‌یابان بخشی از سوابق مسجدی است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، احمد دنیامالی ، فدراسیون ناشنوایان
خبرهای مرتبط
دنیامالی: ورزشکاران ناشنوا ظرفیت بالایی در مدال‌آوری دارند/ پاداش‌های‌شان را پرداخت می‌کنیم
در آستانه بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛
نکولعل‌آزاد: تعدادی از ورزشکاران المپیکی ما کارگر و در معرض اخراج هستند
برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور توسط سخنگوی دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
دنیامالی: حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی یک ضرورت است
آخرین اخبار
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
دنیامالی: حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی یک ضرورت است
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
از حضور رستمیان در جمع برترین‌های آسیا تا حواشی لیگ برتر فوتبال بانوان + فیلم
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
رضاییان و جلالی از فهرست استقلال کنار گذاشته شدند
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد
اعتراف مدیر لهستانی به استفاده بیش از حد از قلی‌زاده
برد پرسپولیس مقابل آریو در دیداری تدارکاتی
کادر فنی پرسپولیس در استفاده از بازیکنان سردرگم است/ برد‌های اقتصادی می‌تواند مشکل ساز شوند
زنوزی خودزنی کرد؛ در انتظار شفاف‌سازی ترابی، شجاع و دانیال در مورد قهرمانی‌های پرسپولیس
برخورد با فحاشی‌ها و شعارهای قومیتی وظیفه فدراسیون فوتبال است
ساپینتو: برد برابر گل‌گهر حیاتی است/ بازی با المحرق را باید فراموش کنیم
فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
معرفی برترین‌های مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور در تهران
شکایت چادرملو از تراکتور رد شد
کنایه فدراسیون فوتبال به حاشیه سازی‌های مالک تراکتور
کولاک علی منصور در لیگ عراق
پرسپولیس به‌دنبال معامله‌گریِ شمس‌آذر
مرخصی ۵ روزه پرسپولیسی‌ها در نیم فصل
پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد/ اخراج بازیکن مس رفسنجان درست بود
خیری: استقلال نمایش خوبی داشت، اما نباید ناگهان دچار افت شود
بازداشت فوتبالیست‌های ترکیه‌ای به اتهام شرط‌‌بندی
تساوی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل مالی/ زور زامبیا و کومور به هم نرسید