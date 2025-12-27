یک مقام ارشد دفاعی لهستان گفت این کشور قصد دارد ظرف دو سال استحکامات ضد پهپادی جدیدی در مرز‌های شرقی نصب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از ورود چندین هواپیمای بدون سرنشین به حریم هوایی لهستان در اوایل امسال، سزاری تومچیک، معاون وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که لهستان قصد دارد ظرف دو سال آینده، مجموعه جدیدی از استحکامات ضد پهپادی را در امتداد مرز‌های شرقی خود تکمیل کند.

معاون وزیر دفاع لهستان گفت: «ما انتظار داریم اولین قابلیت‌های این سیستم را تقریباً شش ماه دیگر، شاید حتی زودتر، داشته باشیم و تکمیل کامل سیستم ۲۴ ماه طول خواهد کشید.»

تومچیک گفت که سیستم‌های دفاع هوایی جدید در یک خط دفاعی قدیمی‌تر که یک دهه پیش ساخته شده است، ادغام خواهند شد. او گفت که این شامل لایه‌های مختلف دفاعی از جمله مسلسل، توپ، موشک و سیستم‌های پارازیت پهپاد خواهد بود.

لهستان می‌گوید در اواخر تابستان، ده‌ها پهپاد مشکوک وارد حریم هوایی آن شده‌اند. رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان در آن زمان ادعا کرد که این حملات تلاشی از جانب روسیه برای آزمایش کردن این کشور بود.

منبع: گاردین

