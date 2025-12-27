باشگاه خبرنگاران جوان -هوای قم شبیه شهری است که نفس‌هایش سنگین شده؛ خیابان‌ها در مه خاکستری فرو رفته‌اند آسمان شهر به‌جای آبی، خاکستری و مه‌آلود است؛ نور خورشید کم‌جان و کدر دیده می‌شود.

وارونگی دما در قم به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا، هرساله در فصل‌های سرد به بحرانی جدی برای سلامت شهروندان تبدیل می‌شود. این پدیده با حبس آلاینده‌ها در لایه‌های پایین جو، کیفیت هوا را به سطح «ناسالم» و حتی «بسیار ناسالم» می‌رساند.

وارونگی دما زمانی رخ می‌دهد که لایه‌ای از هوای گرم بر فراز هوای سرد سطح زمین قرار می‌گیرد. این وضعیت مانند یک پوشش سنگین عمل کرده و مانع از صعود آلاینده‌ها به لایه‌های بالاتر جو می‌شود.

در قم، به‌ویژه در روزهای پاییز و زمستان، این پدیده باعث می‌شود دود ناشی از خودروها، صنایع و سوخت‌های فسیلی در سطح شهر باقی بماند.

طبق اعلام اداره‌کل هواشناسی قم، در روزهای اخیر شرایط جوی استان تحت تأثیر سامانه پایدار و آرام قرار گرفته است. این وضعیت که با سکون نسبی هوا و نبود جریان‌های مؤثر همراه است، موجب شده حرکت عمودی هوا کاهش یابد و لایه‌های جوی تقریباً ثابت باقی بمانند. در چنین شرایطی، آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، وسایل نقلیه و منابع خانگی امکان پراکندگی و خروج از سطح زمین را ندارند و به تدریج در هوای شهر انباشته می‌شوند.

با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز شنبه مورخ ۶ دی ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهندو

سایر افراد نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.