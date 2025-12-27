باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟

فردا یکشنبه یک روز تاریخی و مهم برای کشورمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان و دانشمندان کشورمان فردا یک روز تاریخی و مهم برای ایران رقم خواهند زد که مجری برنامه پاورقی به آن اشاره کرد.

