\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u0645\u0647\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0632\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u067e\u0627\u0648\u0631\u0642\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n