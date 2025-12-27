باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اعتراف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به ناتوانی در برابر حماس + فیلم

همزمان با افزایش تردید‌ها در تل‌آویو نسبت به ورود به مرحله دوم آتش‌بس غزه، سازمان‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اذعان کردند که پذیرش این مرحله به‌معنای شکست نظامی و اطلاعاتی اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که توافق آتش‌بس در غزه وارد مرحله‌ای حساس شده است، منابع امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نسبت به ورود به مرحله دوم این توافق ابراز نگرانی جدی کرده‌اند.

به اعتراف این نهادها، ناتوانی ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در تحقق اهداف اعلام‌شده جنگ، باعث شده ورود به مرحله بعدی آتش‌بس به‌عنوان یک شکست آشکار امنیتی تلقی شود.

بر اساس ارزیابی‌های داخلی منتشرشده، سازمان‌های اطلاعاتی صهیونیستی اذعان دارند که اسرائیل در طول ماه‌های گذشته برآورد دقیقی از توان عملیاتی، ساختار فرماندهی و میزان تاب‌آوری حماس نداشته است که این خطای محاسباتی باعث شده بسیاری از عملیات‌های نظامی تل‌آویو به نتایج مورد انتظار نرسد و مقاومت فلسطین همچنان قدرت خود را حفظ کند.

