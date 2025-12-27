باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو واضحا میتواند این را ببیند که اوکراین هیچ عجلهای برای پایان دادن به جنگ به صورت مسالمتآمیز ندارد.
پوتین تاکید کرد که اگر اوکراین نخواهد این جنگ را به صورت مسالمتآمیز به پایان برساند، روسیه تمامی اهداف خود از این «عملیات نظامی ویژه» را با استفاده از زور محقق خواهد کرد.
رئیس جمهور اوکراین قرار است روز یکشنبه در ایالت فلوریدا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. زلنسکی میگوید قرار است در این دیدار روی یک طرح صلح با میانجیگری آمریکا و پیشنهادهای جداگانه برای تضمین امنیت اوکراین تمرکز کند. اما اخیرا یک مقام ارشد روس گفته است که این طرح «به طور اساسی» با طرحی که پیشتر بین روسیه و آمریکا مذاکره و بررسی شده، متفاوت است.
شایان ذکر است که در میدان جنگ، مسکو حدود ۷۵ درصد از منطقه دونتسک و حدود ۹۹ درصد از لوهانسک را کنترل میکند. این مناطق در مجموع به عنوان دونباس شناخته میشوند که منطقه حاصلخیزی است و در شرق اوکراین واقع شده است.
زلنسکی اخیرا مدعی شده که با طرح ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در دونباس موافق است.
در همین حال، ترامپ نسبت به تازهترین پیشنهاد صلح زلنسکی ابراز تردید کرده و میگوید پیشبرد هرگونه گفتوگو تنها با موافقت او امکانپذیر است. ترامپ در گفتوگویی با نشریه پولیتیکو نشان داد عجلهای برای حمایت از خواستههای زلنسکی ندارد. او تأکید کرد: «او تا زمانی که من تأیید نکنم، چیزی ندارد؛ بنابراین باید ببینیم چه چیزی روی میز دارد».
منبع: رویترز