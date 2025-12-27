مدیر تولید یک شرکت دانش‌بنیان، از تولید و عرضه داروی اوندیشن برای بیماران مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - خشایار هماوندی، مدیر تولید یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  از تولید داخلی داروی اوندیشن برای بیماران مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی خبر داد و گفت: ایران پس از یک شرکت سوئیسی، دومین کشور جهان است که موفق به تولید این دارو شده است.

به گفته او، داروی اوندیشن مشابه داروی اوریزی ساخت سوئیس است؛ دارویی که برای درمان بیماران اس‌ام‌ای کاربرد دارد. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که پیش از این، دسترسی بیماران ایرانی به دارو بسیار محدود و وابسته به واردات بود.

هماوندی با اشاره به وضعیت بیماران در سال ۱۴۰۱ توضیح داد: در آن سال نخستین محموله دارو با حدود ۳۰۰ عدد وارد ایران شد، در حالی که بر اساس آمارها، تعداد بیماران مبتلا به اس‌ام‌ای نزدیک به هزار نفر برآورد می‌شد که حدود ۷۰۰ نفر از آنان در سامانه‌ها ثبت شده بودند. با این حال، تنها ۳۰۰ نفر امکان دریافت دارو را داشتند و همین موضوع نگرانی‌های جدی درباره ادامه درمان بیماران ایجاد کرد.

مدیر تولید این شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ داروی تولید داخل وارد بازار شد. نمونه خارجی این دارو از نظر قیمتی بسیار گران است و هر شیشه آن حدود ۷۹۰۰ پوند قیمت دارد که معادل تقریبی یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تولید دارو ، آتروفی عضلانی
خبرهای مرتبط
برای نخستین بار در ایران و دومین بار در جهان؛
تولید داروی دانش‌بنیان ایرانی برای درمان آتروفی نخاعی عضلانی
صرفه‌جویی ۳ میلیارد دلاری با تولید داخلی برخی دارو‌ها
آغاز فرایند تسهیل صدور پروانه‌ها در سازمان غذا و دارو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
شبیه‌سازی بی‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌ها چگونه ماده را می‌بلعند و پس می‌زنند
تعداد بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان + فیلم
آخرین اخبار
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
تولید داخلی داروی حیاتی اس‌ام‌ای؛ ایران دومین تولیدکننده جهان شد + فیلم
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
تعداد بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان + فیلم
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
شبیه‌سازی بی‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌ها چگونه ماده را می‌بلعند و پس می‌زنند
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
مناسب‌ترین خوردنی فصل سرما + فیلم
برنامه گوگل برای تغییر سیاست سختگیرانه خود در مورد آدرس‌های جیمیل
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
۶۰ درصد از افراد چاقی یا اضافه وزن دارند/ غذا‌های اسیدی منجر به چاقی می‌شوند
عرضه دستاورد ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در چهارمین نمایشگاه حوزه هوش مصنوعی
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵