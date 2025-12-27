باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - خشایار هماوندی، مدیر تولید یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از تولید داخلی داروی اوندیشن برای بیماران مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی خبر داد و گفت: ایران پس از یک شرکت سوئیسی، دومین کشور جهان است که موفق به تولید این دارو شده است.

به گفته او، داروی اوندیشن مشابه داروی اوریزی ساخت سوئیس است؛ دارویی که برای درمان بیماران اس‌ام‌ای کاربرد دارد. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که پیش از این، دسترسی بیماران ایرانی به دارو بسیار محدود و وابسته به واردات بود.

هماوندی با اشاره به وضعیت بیماران در سال ۱۴۰۱ توضیح داد: در آن سال نخستین محموله دارو با حدود ۳۰۰ عدد وارد ایران شد، در حالی که بر اساس آمارها، تعداد بیماران مبتلا به اس‌ام‌ای نزدیک به هزار نفر برآورد می‌شد که حدود ۷۰۰ نفر از آنان در سامانه‌ها ثبت شده بودند. با این حال، تنها ۳۰۰ نفر امکان دریافت دارو را داشتند و همین موضوع نگرانی‌های جدی درباره ادامه درمان بیماران ایجاد کرد.

مدیر تولید این شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ داروی تولید داخل وارد بازار شد. نمونه خارجی این دارو از نظر قیمتی بسیار گران است و هر شیشه آن حدود ۷۹۰۰ پوند قیمت دارد که معادل تقریبی یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان است.

