باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» طی روز‌های ۱۵ تا ۲۱ آذر با شعار «گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری» در استان گلستان برگزار شد.

مرکز تحقیقات صداوسیما در پیمایشی که با عنوان اثرسنجی رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» (مخاطبان و غیرمخاطبان) در بازه زمانی ۲۲ و ۲۳ آذرماه از میان افراد ۱۵ سال و بالاتر که ساکن تهران و ۲۹ استان کشورند، انجام داده، اعلام کرده است که در شاخص «میزان دیده یا شنیده شدن رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران» ۶۱.۵ درصد پاسخگویان ازطریق رادیو، تلویزیون یا فضای مجازی این رویداد را دیده یا شنیده‌اند.

بدین ترتیب، میزان بیننده این رویداد در تلویزیون ۵۹.۵ درصد، میزان شنونده آن در رادیو ۲۵.۹ درصد و میزان مخاطب این رویداد در فضای مجازی ۳۶.۴ درصد بوده است.

همچنین در شاخص کلی «گلستان جان از نگاه مردم ایران»، میانگین نمره غیرمخاطبان ۳۸.۱ درصد و میانگین نمره مخاطبان رویداد ۴۹.۱ درصد و به‌عبارتی ۱۱ درصد بیشتر بوده است.

بهبود ۹.۴ درصدی نگاه مردم ایران به استان گلستان

مرکز تحقیقات صداوسیما در دو بازه زمانی ۱۱ و ۲ آذر و پس از آن ۲۲ و ۲۳ آذرماه اقدام به انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون رویداد کرده است. در نتایج نهایی این پیمایش تلفنی که از افراد ۱۵ سال و بالاتر که ساکن تهران و ۲۹ استان کشور انجام شده، آمده است که «میزان شناخت از استان گلستان»، از ۲۱.۶ درصد در پیش‌آزمون به ۳۳.۷ درصد در پس‌آزمون رسیده و ۱۲.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین «میزان شناخت مخاطبان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان» از ۳۷.۲ به ۵۳ درصد، «میزان آشنایی با شخصیت‌های برجسته استان» از ۹.۵ به ۲۴ درصد، «آگاهی از نقش استان در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه» از ۲۳.۱ به ۳۴.۴ درصد و «آشنایی با اماکن گردشگری استان» از ۱۸.۸ به ۲۸.۳ درصد رسیده است.

علاوه‌براین، این رویداد ملی در بهبود دیدگاه پاسخگویان به استان گلستان نیز اثرگذار بوده و به‌ویژه در دو زیرشاخص «نقش فعال مردم و علمای استان در پیروز انقلاب در مقایسه با سایر استان ها» و «وضعیت توسعه پایدار و پیشرفت استان با وجود تنوع قومی و مذهبی» بیش از سایر موارد موفق عمل کرده است.

در شاخص کل «گلستان جان از نگاه مردم ایران» نیز ۹.۴ درصد رشد را شاهدیم و این میانگین نمره از ۳۵.۵ به ۴۴.۹ درصد رسیده است.

منبع: صداوسیما