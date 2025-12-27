ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو بار دیگر اظهارات تندی علیه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مطرح کرد و نقش او را در روند پایان جنگ اوکراین کم‌اهمیت دانست.

ترامپ در این گفت‌وگو تأکید کرده است که زلنسکی بدون حمایت و تصمیم‌گیری او «هیچ کاره» است و افزود هر پیشنهادی که رئیس‌جمهور اوکراین برای پایان جنگ با روسیه ارائه دهد، در صورت عدم تأیید وی، فاقد اعتبار و اثرگذاری خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است ترامپ و زلنسکی فردا در ایالت فلوریدا با یکدیگر دیدار کنند.