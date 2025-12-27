باشگاه خبرنگاران جوان - چین از انجام آزمایش یک موشک فراصوت جدید با نام DF-27 خبر داد؛ موشکی که به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین تسلیحات راهبردی این کشور معرفی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، موشک DF-27 دارای بردی در حدود ۸ هزار کیلومتر و سرعتی معادل ۸/۶ ماخ است. این ویژگی‌ها، توان عبور از سامانه‌های پدافندی و واکنش سریع به اهداف دوردست را برای این موشک فراهم می‌کند.

منابع نظامی اعلام کرده‌اند که هدف اصلی از توسعه این موشک، افزایش توان بازدارندگی چین و ایجاد قابلیت هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر و اهداف دریایی راهبردی عنوان شده است؛ موضوعی که می‌تواند موازنه قدرت نظامی در منطقه آسیا–اقیانوسیه را تحت تأثیر قرار دهد.