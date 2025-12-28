باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حبیب الله حبیبی کارشناس حقوقی فوتبال درباره بیانیه باشگاه تراکتور و اینکه این باشگاه حق دارد این نوع برخورد را با فدراسیون فوتبال داشته باشد، اظهار کرد: من در بیانیه باشگاه تراکتور و صحبتهای زنوزی مطالبی را میبینم که احساس میکنم این باشگاه مشاوران خوبی ندارد. یکی از کارهایی که باشگاهها باید انجام بدهند این است که با مشاوران باتجربه صحبت کنند، چون بیانیههایی که از سوی باشگاهها صادر میشود، شاید بار حقوقی، امنیتی و سیاسی داشته باشد. متاسفانه در اطلاعیه هیئت مدیره و مالک باشگاه تراکتور مسائلی مطرح میشود که به نظرم در شان اجتماعی و باشگاه داری ما نیست.
او افزود: طبیعی است که فدراسیون فوتبال وظیفه نظم دهی و برخورد با خشونت، تبانی و اقداماتی که مخل مسابقات هست را دارد که از رهگذر ارگان قضایی اش است که میتواند رسیدگی کند. آن چیزی که تضمین خواستند، یک چیز «من در آوردی» در فوتبال و جامعه ورزشی جهان است. هیچ باشگاهی نمیآید که به فدراسیون فوتبال بگوید که به من تضمین بدهید که تیمم بدون مشکل بیاید و بازی کند. نظم عمومی در ورزشگاهها صددرصد وظیفه فدراسیون فوتبال نیست و بخشی از آن مربوط به نیروی انتظامی میشود. اینکه باشگاه تراکتور فکر کند این صحبتها هماهنگ شده از جایی هست، طبیعی است باید این موضوع اثبات شود. اینطور نیست که ما ۲ جمله تماشاگر را به آن جنبه ملی بدهیم و فکر کنیم که اینها با قومی در طرف هستند. دوم اینکه فکر کنیم برای هر تماشاگری، فدراسیون فوتبال باید تضمین حقوقی بدهد و من با تجربه ۳۲ ساله تاکنون چنین موردی را ندیدم. حتی در حوزه بین المللی هم چنین چیزی وجود ندارد. من به جای تراکتوریها بودم قطعا موضوع را از طرق دیگری پیگیری میکردم.
حبیبی درباره اینکه باشگاه تراکتور بخواهد احقاق حق کند باید چه کاری انجام بدهد، گفت: بنابر بر آئین نامههای حرفهای در سراسر دنیا وظیفه باشگاه میزبان است که نهایت نظم و انضباط و هدایت تماشاگران را برعهده داشته باشد و در اروپا هم همین طور است. همچنین کشورها برای استادیومهای خود پلیسهای اختصاصی دارند و کمیتههای فرهنگی شان روی این قضیه کار میکنند و آن قدر باید دقیق باشند که اجازه ندهند تماشاگرانشان این حرفها را بزنند. باشگاه میزبان قطعا برای این اتفاق باید محروم شود و رکن قضایی فدراسیون فوتبال این کار را خواهد کرد.