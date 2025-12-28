کارشناس حقوقی فوتبال می‌گوید که متاسفانه در اظهارات مالک  باشگاه تراکتور مسائلی مطرح شد که در شان باشگاه داری ما نیست.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حبیب الله حبیبی کارشناس حقوقی فوتبال درباره بیانیه باشگاه تراکتور و اینکه این باشگاه حق دارد این نوع برخورد را با فدراسیون فوتبال داشته باشد، اظهار کرد: من در بیانیه باشگاه تراکتور و صحبت‌های زنوزی مطالبی را می‌بینم که احساس می‌کنم این باشگاه مشاوران خوبی ندارد. یکی از کار‌هایی که باشگاه‌ها باید انجام بدهند این است که با مشاوران باتجربه صحبت کنند، چون بیانیه‌هایی که از سوی باشگاه‌ها صادر می‌شود، شاید  بار حقوقی، امنیتی و سیاسی داشته باشد. متاسفانه در اطلاعیه هیئت مدیره و مالک  باشگاه تراکتور مسائلی مطرح می‌شود که به نظرم در شان اجتماعی و باشگاه داری ما نیست.  

او افزود: طبیعی است که فدراسیون فوتبال وظیفه نظم دهی و برخورد با خشونت، تبانی و اقداماتی که مخل مسابقات هست   را دارد که از رهگذر ارگان قضایی اش است که می‌تواند رسیدگی کند. آن چیزی که تضمین خواستند، یک چیز «من در آوردی» در فوتبال و جامعه ورزشی جهان است. هیچ باشگاهی نمی‌آید که به فدراسیون فوتبال بگوید که به من تضمین بدهید که تیمم بدون مشکل  بیاید و بازی کند. نظم عمومی در ورزشگاه‌ها صددرصد وظیفه فدراسیون فوتبال نیست و بخشی از آن مربوط به نیروی انتظامی می‌شود. اینکه باشگاه تراکتور فکر کند این صحبت‌ها  هماهنگ شده از جایی هست، طبیعی است باید این موضوع اثبات شود. اینطور نیست که ما ۲ جمله تماشاگر را به آن جنبه ملی بدهیم و فکر کنیم که اینها با قومی در طرف هستند. دوم اینکه فکر کنیم برای هر تماشاگری، فدراسیون فوتبال باید تضمین حقوقی بدهد و من با تجربه ۳۲ ساله تاکنون چنین موردی را ندیدم. حتی در حوزه بین المللی هم چنین چیزی وجود ندارد. من به جای تراکتوری‌ها بودم قطعا موضوع را از طرق دیگری پیگیری می‌کردم.  

حبیبی درباره اینکه باشگاه تراکتور بخواهد احقاق حق کند باید چه کاری انجام بدهد، گفت: بنابر بر آئین نامه‌های حرفه‌ای در سراسر دنیا وظیفه باشگاه میزبان است که نهایت نظم و انضباط و هدایت تماشاگران را برعهده داشته باشد و در اروپا هم  همین طور است. همچنین کشور‌ها برای استادیوم‌های خود پلیس‌های اختصاصی دارند و کمیته‌های فرهنگی شان روی این قضیه کار می‌کنند و آن قدر باید دقیق باشند که اجازه ندهند تماشاگرانشان این حرف‌ها را بزنند. باشگاه میزبان  قطعا برای این اتفاق باید محروم شود و رکن قضایی فدراسیون فوتبال این کار را خواهد کرد.  

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
فوتبالی
۰۱:۵۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اگه من درآوردی قبول نکنیدفیفا میاد حلش میکنه ماازخدامون که قبول نکنید
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۲۲:۲۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
کثافت کاریهای فوتبال ریشه اش از آزادی است باید این ریشه اصلاح بشه
ازپول ملت می‌خورند وبرای ملت جفتک می اندازند
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۷:۴۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
پول به آدمها شخصیت نمیده.
از این تازه به دوران رسیده ها انتظار بیشتر نمیره.
۲۱
۸
پاسخ دادن
Belgium
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تنها باشگاهی که هوا دانش بیگانه پرستند وپرچم کشورهای بیگانه را با خود به ورزشگاه میاورند ودر نهایت بیشرمی انرا به اهتزاز در میاورند !!!! اما جالبتر اینستکه نیروهای انتظامی وامنیتی مستقر در این ورزشگاهها حتی یک نفر را هم دستگیر نکرده وضمننا باشگاه ومالک ومدیر هم حتی در تقبیح این اعمال یک بیانیه صادر نکردند !!!!! جای سوال نیست از اقای زنوزی ومسولین این باشگاه؟؟؟؟؟؟؟
۲۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۴:۰۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در این مملکت همه مشکلات به جایی می رسه که دیگه راه حل نداره.زمانی که عده ای از طرفداران تیم این آقا کارهایی در ورزشگاه ها کردند که همه می دونیم باید برخورد یا حداقل تذکر داده می شد.همچنین به بقیه تیمها با شعارها و رفتارهای مشابه.ولی انصافا طرفداران هیچ تیم دیگه ای پرچم بیگانه نچرخوندند.
۱۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رامین
۱۶:۰۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
انصاف داشته باشین
اولین بار در ورزشگاه آزادی پرچم های ارمنستان رو آوردن و فحش های قومیتی دادن
همون موقع اگه برخورد میشد اتفاق های این روزها به هیچ وجه نمی افتاد.
Iran (Islamic Republic of)
شهرستانی دور از مرکز
۱۳:۵۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
بیست سال بلکه بیشتر دوتیم تهرانی پیروزی و استقلال از این بدتر اظهارات و نطق میکردن و همیشه در فدراسیون فوتبال نفوذ داشتن و کسی جرات نداشتن پیگیری کارهای زشت آنها کند .این دو تیم حتی درگیری هایی در حد مرگ باهم داشتند چه در زمین فوتبال و چه بر روی سکوهای تماشاگران.کس نگفت بالای چشمتان ابرو... سالها گذشت و تیمهای شهرستانی هم خودی نشان دادن و بر سلطه قهرمان شدن زورکی این دو تیم پایان دادند، حال به مذاق خیلی ها خوش نیامده، و از هر کاهی کوه میسازند و سعی در تخریب این تیمهای شهرستانی دارند. فرقی نمیکند فولاد خوزستان باشد یا سپاهان اصفهان و یا تراکتور تبریز، مهم این است که اینها مشکل در زمان خودشان بخشی از فوتبال بوده، اما الان مشکل مشکل هستش. واقعیت این چنین تلخ هستش‌..
حال این سوال برجاست که راستی منفعت پیروزی و استقلال تهران برای یک شهرستانی خارج از تهران چیست؟؟؟؟؟
۱۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
یعنی کسی نیست جرأت کنه جلوی این زنوزی روبگیره
۱۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
قران درک ساده هیچ کاری نمیشه کرد چندکارمیشه کرد چند کار نمیشه کرد چند کار نمیشه نکرد چندکاره میشه کرد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Turk
۱۰:۰۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
درشان ما خیلی چیزها نیست...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این آقا فکر می‌کنه چونکه پول داره هر کاری و هر حرفی رو می‌تونه بزنه ، باید این افراد رو سر جاشون بنشونن تا قدر آفیت رو بدونن
۱۸
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
شان فوتبال ما؟؟؟؟؟
۱
۸
پاسخ دادن
