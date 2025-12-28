معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از روند کاهشی ترافیک صبحگاهی در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز یکشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۴، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در نظر می‌گیرد.
 
سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از در منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آبشناسان از سردارجنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجمی را به خود اختصاص داده است.
 
کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بار ترافیکی پرحجم می‌باشد.
 
وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بار ترافیک همچنان پرحجم است.
 
سرهنگ کشیر در ادامه افزود: تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع شد. همچنین تردد سرویس‌های مدارسی که قبلاً مجوز دریافت کرده بودند «برچسب تردد دارند» نیز بلامانع است. خودرو‌های هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران نیز می‌توانند تردد کنند و صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران انجام نخواهد شد.
 
سرهنگ کشیر به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنند.
 
منبع: پلیس
برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
