باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - صدای خرد شدن سنگ‌ها نوید رسیدن به ماده معدنی ارزشمندی را می‌دهد؛ منیزیت سنگی سفید و مقاوم ماده‌ای که در دل کوهستان صدای توسعه را فریاد می‌زند.

در نقشه منابع معدنی ایران سربیشه خراسان جنوبی را به قطب منیزیت با خلوص کم نظیر می‌شناسند.

بیجاری رئیس اداره صمت شهرستان سربیشه گفت: در شهرستان سربیشه ۲۱ معدن منیزیت با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال و ذخیره یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن وجود دارد.

از دل سنگ‌های سخت تا جاده‌های ناهموار منیزیت راهی طولانی را طی می‌کند.

بخشی از منیزیت برداشت شده از معادن شهرستان سربیشه به کارخانه اکسید منیزیم می‌رود.

هاشم آبادی رئیس کارخانه اکسید منیزیم گفت: سنگ منیزیم پس از استخراج از معادن توسط کامیون به خط سنگ شکن می‌آید.

او افزود: در دو خط سنگ شکن فرآیند خردایش انجام می‌شود و سنگ‌ها بر اساس عیار و سایز وارد خطوط تولید می‌شوند.

منیزیت فرآوری شده در این کارخانه به عنوان ماده‌ای نسوز راهی کارخانجات بزرگ کشور از جمله فولاد، سیمان، آجر نسوز و داروسازی می‌شود.

هر چند سربیشه نقطه کوچکی در جغرافیای ایران زمین است، اما خاک آن ستون‌های تولید ملی را استوار نگه می‌دارد.