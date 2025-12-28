باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وام ازدواج و فرزند آوری حذف می‌شود؟! + فیلم

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در مورد وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با حضور در گفتگو با برنامه صبحانه ایرانی در خصوص پرداخت وام ازدواج توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
وام ازدواج و فرزند آوری حذف می‌شود؟! + فیلم
young journalists club

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج کم‌کاری کرده‌اند

وام ازدواج و فرزند آوری حذف می‌شود؟! + فیلم
young journalists club

وام ازدواج برای هر زوج حداقل ۳۰۰ میلیون تومان شد

وام ازدواج و فرزند آوری حذف می‌شود؟! + فیلم
young journalists club

مشکلات مربوط به پرداخت وام ازدواج زودتر حل شود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم
۱۵۹۲

ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم
۱۱۸۷

چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم
۹۳۲

انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم
۸۴۴

سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم
۵۸۲

درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.