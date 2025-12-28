باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلالی معاون وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی در دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور جنگل‌های هیرکانی را نه صرفاً یک سرمایه طبیعی، بلکه نماد هویت فرهنگی ایران دانست و نقش جوامع محلی و صنایع‌دستی را در حفاظت خانواده‌ محور و توسعه پایدار این میراث کهن تعیین‌کننده توصیف کرد.

او با تأکید بر ضرورت همگرایی میان حوزه‌های مختلف برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، گفت: روزگار امروز، روزگار همگرایی میان ساحت‌های مختلف است و جنگل هیرکانی صرفاً یک سرمایه طبیعی یا زیبایی‌شناختی نیست، بلکه نماد و نمود سرمایه فرهنگی و هویتی ما به شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: نباید از زنان و مردانی غافل شویم که شاید هیچ سمت دولتی یا تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند، اما احترام به زیست‌بوم و حکمت استفاده از طبیعت را به‌خوبی می‌دانند

او با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در این حکمت بومی افزود: صنایع‌دستی یکی از تجلیات حکمت اقلیم است؛ حکمتی که نگاه نقطه‌ای ندارد و اقتصاد، فرهنگ، دانش و سیاست را در یک پیوستار و پیکره واحد می‌بیند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با انتقاد از فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا گفت: خط‌مشی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بسیار خوبی داریم، اما گاهی مانند پیکره‌ای هستیم که مغز و اندام‌ها سالم هستند، اما شبکه ارتباطی میان آنها دچار اختلال است.

جلالی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های مقطعی و توصیفی گفت: بخشی از ما فقط از ظرفیت‌ها تعریف می‌کنیم و بخشی دیگر فقط آسیب‌ها را می‌بینیم آنچه نیاز داریم، نگاهی ریشه‌دار در حکمت ایرانی- اسلامی است که همه را زیر یک چتر می‌بیند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفظ میراث طبیعی و فرهنگی،افزود: جوامع محلی، از ترکمن‌ها و تالش‌ها گرفته تا دیگر اقوام ساکن نوار هیرکانی، بدون ادعا این پایه معرفتی و حکمت اقلیم را قرن‌ها حفظ کرده‌اند

او توسعه پایدار را در گرو نگاه خانواده‌محور دانست و گفت: نه نگاه صرفاً فردگرایانه و نه نگاه صرفاً جمع‌گرایانه، بلکه نگاه خانواده‌محور می‌تواند زمینه‌ساز حفظ جنگل هیرکانی باشد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران