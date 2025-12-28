فیلم سینمایی «سقوط آزاد» با گویندگی ۶ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سینمایی در گونه علمی تخیلی و مهیج محصول روسیه در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی سعید شیخ زاده و صدابردار محمدامین مردانلو آن است. رضا آفتابی، مهوش افشاری، علیرضا باشکندی، شهراد بانکی، نسرین کوچک خانی و سعید شیخ زاده صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره ماکسیم، یک مهندس فضایی است که در حین انجام مأموریت در ایستگاه فضایی به خاطر یک سانحه به درون فضا پرتاب می‌گردد. او که اکسیژنش رو به اتمام است، با کمک یک هوش مصنوعی به نام آنا، از نظر روانی بر ترس خود غلبه می‌کند. در نهایت، آنا یک سفینه نجات برایش می‌فرستد و ماکسیم از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کند.

فیلم «سقوط آزاد»، چالش‌های انسانی تنها برای بقا را در آستانه‌های مرگ و زندگی، در فضایی بیکرانه، به شکلی جدی و واقع‌گرایانه نشان می‌دهد و بر سه عنصر امید، تلاش و تصمیم‌گیری فردی در مواجهه با شرایط صعب مرگ آسا تأکید می‌کند، موضوعی که تماشاگر را به تأمل درباره توانایی‌های فوق العاده انسانی، به خصوص در مقاومتش در برابر سختی‌ها وامی دارد.

فیلم «سقوط آزاد» نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها در آینده نزدیک به فناوری وابسته خواهند بود و همین وابستگی می‌تواند هم نجات‌دهنده و هم خطرناک باشد، به‌ویژه زمانی که ارتباط‌ها قطع می‌شود و کنترل از دست خارج می‌گردد. اگرچه فیلم در گونه علمی‌تخیلی قرار دارد، بیشتر تمرکز آن بر درونمایه هایی، چون تجربه‌های ویژه‌ی انسانی، تنهایی، امید و تلاش در شرایط بحرانی است تا جلوه‌های ویژۀ علمی‌تخیلی صرف؛ این رویکرد باعث می‌شود داستان برای عمده مخاطبان که از ویژگی‌های علمی موضوعات فضایی چندان چیزی نمی‌دانند، قابل لمس باشد. موقعیت مکسیم در فضای لایتناهی و قطع ارتباط با همکارانش، حس تعلیق و دلهره مداوم ایجاد می‌کند که از عناصر مهم گونه مهیج علمی‌تخیلی است و تماشاگر را تا پایان درگیر ماجرا نگه می‌دارد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما