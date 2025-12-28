رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران از ممنوعیت قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری و صیادی در دریای خزر تا صبح سه‌شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدباقر سلطانی رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی دریایی مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دریایی ،گفت: از صبح امروز یک‌شنبه هفتم تا صبح سه‌شنبه نهم دی‌ماه، به‌دلیل جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، دریای خزر مواج خواهد بود.

او افزود: در این مدت، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید قرار می‌گیرند و بیشینه سرعت وزش باد و ارتفاع موج در سواحل و فراساحل قابل ملاحظه خواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با اشاره به پیامد‌های این شرایط جوی هشدار داد: احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناور‌های گردشگری و صیادی وجود دارد و شرایط برای انجام فعالیت‌های ایمن دریایی مناسب نیست.

سلطانی ادامه داد: فعالیت صیادان پره، تردد شناورها، ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر و همچنین فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

او در پایان گفت: قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری و صیادی در این بازه زمانی ممنوع است و تردد شناور‌های بزرگ نیز باید با نهایت احتیاط و رعایت کامل نکات ایمنی انجام شود.

