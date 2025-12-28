باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود سامانه بارشی سنگین به چهارمحال و بختیاری علاوه بر ریزش برف و باران در نقاط مختلف این استان، برودت هوای تا ۲۵ درجه زیر صفر و یخ زدگی تالاب بین‌المللی چغاخور را به همراه داشت.



در این تالاب بین‌المللی که در کنوانسیون بین‌المللی رامسر ثبت رسمی شده است ۱۴۵ گونه پرندگان و جانوری ندگی می‌کنند و زیستگاه ۱۳۱ گونه گیاهان بومی منحصر‌به‌فرد است.



در ایام مختلف سال و به ویژه در ایام یخبندان تالاب سالانه بیش از ۵۰۰ نفر از محققان پژوهشگران و پرنده نگران از نقاط مختلف کشور برای پژوهش باره تالاب‌های چهارمحال و بختیاری به ویژه تالاب بین‌المللی چغاخور به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کنند.



هر ساله با بارش برف و برودت هوا الاب بین‌المللی چغاخور مبدا بسیاری از گردشگران است که با حضورشان یک روز زمستانی را از نزدیک نظاره‌گر هستند.