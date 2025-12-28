رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه تونل‌های زیرزمینی در سطح شهر وجود داشته‌اند، گفت: البته بیشتر قنات داریم که برای هدایت آب فعال بودند و دائماً رصد می‌شوند. 

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سیاست‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ به رای گذاشته می‌شود، اظهار کرد: زمینه‌های بودجه آماده شده و باید بر اساس سیاست‌ها تدوین و به شورا ارائه شود. تعدادی نامگذاری معابر و گزارش حسابرسی هم در دستور جلسه قرار دارد. 

وی با بیان اینکه سیاست‌های بودجه عمومی، اما بر حمل و نقل عمومی متمرکز است، یادآور شد: هنوز مبلغ بودجه سال آینده مشخص نشده است.

چمران در مورد فعالیت تاکسی‌های پلاک شهرستان در تهران، گفت: این تاکسی‌ها نباید اجازه فعالیت داشته باشند و برای ورود به محدوده مرکزی شهر تهران عوارض بیشتری پیش‌بینی شد که در فرمانداری این مصوبه را لغو کردند. شورا در جریان اقدامات حوزه تاکسیرانی بود و وزارت کشور دقت خوبی به عمل نیاورد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آمادگی پایتخت در برابر زلزله، تصریح کرد: محاسبات فنی ساختمان‌های جدید باید به نظام مهندسی ارائه شود و محاسبات صورت بگیرد. قاعدتا با این شرایط ساختمان‌ها مقاوم خواهند بود؛ البته باید در عمل نیز چنین باشد و محاسبه کافی نیست. ساختمان‌های ناپایدار ما همچنان در معرض خطر هستند و از خداوند می‌خواهیم زلزله‌ای رخ ندهد، چراکه معضل بزرگی خواهد بود.

وی با اشاره به اظهارات استاندار مبنی بر ضرورت مدیریت کمیسیون ماده پنج در استانداری، یادآور شد: کمیسیون ماده پنج از سال ۵۱ زیر نظر شهرداری تهران بوده و قانون خاص محسوب می‌شود. نه تنها تهران بلکه سایر کلانشهر‌ها نیز باید کمیسیون ماده پنج خود را به جای استانداری در شهرداری شکل دهند؛ چراکه شهرداری به موضوع تسلط دارد و در جریان کار است. بنده با مدیریت کمیسیون در استانداری مخالفم.

چمران افزود: کمیسیون ماده پنج تهران یک شورای عالی معماری و شهرسازی کوچک است و معاونان وزارت‌خانه‌ها در این کمیسیون حضور دارند؛ بنابراین مصوبات آن از اعتبار بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه سال‌ها قبل طرحی ارائه شد که از تونل‌های زیرزمینی برای انتقال اجناس استفاده شود، خاطرنشان کرد: این اقدام عملیاتی نیست و باید سیستم انتقال کالا به بازار را تغییر داد. شکل بازار در حال تغییر است و به جای اینکه محل توزیع بار و کالا باشد می‌تواند محل فروش باشد. توزیع کالا‌ها باید در خارج از شهر صورت بگیرد. ما کالا‌ها را در سرا‌ها انبار می‌کنیم و بعد از آن به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود. 

رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه تونل‌های زیرزمینی در سطح شهر وجود داشته‌اند، گفت: البته بیشتر قنات داریم که برای هدایت آب فعال بودند و دائماً رصد می‌شوند. 

وی در مورد تغییر ساعت کاری شهرداری تهران اظهار کرد: مرکز حقوقی باید بررسی کند و پاسخ آن نیز اعلام شود. کار شهرداری اجرایی است و با دیگر ادارات تفاوت دارد. به عقیده بنده باید مطابق قانون عمل شود، اما این را هم باید بدانیم که شهرداری شرایط خاص خود را دارد. 

برچسب ها: شورای شهر ، مهدی چمران
خبرهای مرتبط
نام ۱۴ معبر در تهران تغییر کرد
تشکری هاشمی:
شورا نمایندگی مردم را فدای هیچ‌کس نمی‌کند
پیرهادی خبر داد:
ایمن‌سازی سرا‌های ناایمن بازار تهران با جدیت باید پیگیری شود
چمران: بازنگری تقسیم‌بندی تهران می‌تواند پشتوانه اصلاح حکمرانی شهری باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
ضدیت وزارت کشور با برنامه های شهرداری تهران ، زیبنده
دولت محترم نیست ودر شاءن شهروندان نمیباشد!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۱:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
عکس از آقای چمران گذاشتید ولی از تونل نگذاشتید. عجب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اصلا این بازار باید حذف شود چون باعث ترافیک،شلوغی آلودگی و گرانی است طرف از شهرستان بلند میشه میاد بازار تهران برای خرید باید مثل خارج از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای لوازم مختلف از قبیل سوپر،ابزارآلات ،پوشاک،کالای خواب استفاده کرد،دیگر دوره بازار و بازاری سر آمده
۲
۰
پاسخ دادن
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک