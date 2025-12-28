مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارنامه علمی به همراه نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ به رقابت پرداختند.

همچنین داوطلبان می‌توانستند برای ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود، در بازه زمانی شنبه ۱۵ آذر تا چهارشنبه ۱۹ آذر با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش نسبت به این کار اقدام کنند.

مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

داوطلبان دوره آموزشی (تخصصی) که مجاز به شرکت در مصاحبه شده‌اند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مرحله مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

