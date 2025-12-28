کولاک شدید برف و وزش باد در گردنه گامسیاب واقع در محور ارتباطی نورآباد به نهاوند، این منطقه را با شرایط جوی نامساعد مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بر اساس گزارش‌های دریافتی، بارش سنگین برف همراه با کاهش محسوس دید افقی، تردد وسایل نقلیه را در مسیر کوهستانی گاماسیاب با دشواری جدی روبه‌رو کرده و در برخی ساعات موجب کندی و اختلال در عبور و مرور شده است.

رانندگان و مسافران حاضر در این محور از لغزندگی شدید جاده و انباشت برف در حاشیه و سطح مسیر خبر می‌دهند. نیرو‌های راهداری با حضور مستمر در منطقه، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را در دستور کار قرار داده‌اند، اما به دلیل شدت کولاک، شرایط جاده‌ای همچنان ناپایدار گزارش می‌شود.

مسئولان از رانندگان درخواست کرده‌اند پیش از تردد در این محور، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و حتماً خودرو‌های خود را به تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ مجهز کنند. همچنین توصیه می‌شود در صورت عدم ضرورت، از سفر‌های غیرضروری در این مسیر خودداری شود.