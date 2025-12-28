شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود سطل زباله در برخی از معابر روستای باباپیر شهرستان تویسرکان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انباشت زباله یکی از ملموس‌ترین مشکلات شهری است که برخی از اوقات شهروندان با آن مواجه هستند. روستای باباپیر، از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان در استان همدان ایران است.

به گفته شهروندخبرنگار ما این روستا با وجود اینکه ۵۰۰ خانوار وجود دارد؛ اهالی این روستا با کمبود سطل زباله مواجه هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

متاسفانه در معابر باباپیر با بیش ۵۰۰ خانوار جمعیت سطل زباله نصب نشده با دهیار محترم در این خصوص صحبت وگفتگو شد اظهار داشتند اعتبار وپول برای خرید سطل زباله نداریم واز طرفی دوسه روز یکبار وانت باری مراجعه می‌کند وبا بوق زدن از درب منازل عبور می‌کند هرکس در منزل باشد زباله اش رابدوبدو تحویل می‌دهد هرکس هم درمنزل نباشد زباله درخانه می‌ماند تا گندیده شود ان‌هایی هم که خودروشخصی دارند در داخل خودرو می‌گذارند ودر سطل‌های زباله شهر سرکان تخلیه می‌نمایندمردم باباپیر از این وضعیت وجمع اوری زباله به این روش گلایه دارند ودرخواست دارند در دسترس مردم سطل‌های زباله خیابانی خریداری ودر معابر نصب نمایند. باید سر هرخیابان سطل زباله قرار داده شود و هرروز تخلیه وشستشو شودباباپیر منطقه وسیعی است واز یک شهرک بزرگتر است ونیازهایش هم بزرگ است. مردم از استاندار محترم وسازمان برنامه وبودجه استان و فرماندار تویسرکان انتظار دارند این مشکل مردم باباپیر را حل نمایند.