باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش همزمان با فرارسیدن روز بصیرت ۹ دی، چهار فیلم سینمایی «موریتانیایی»، «مسیر روشن»، «آزادیخواه» و «فاصله کانونی» را در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۸ و ۹ دی‌ماه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ روی آنتن می‌برد.

فیلم «موریتانیایی» که توسط کوین مک دانلد کارگردانی شده، دوشنبه ۸ دی ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان طاهر رحیم، نوح حمدی بری، سادنا هامود، محمد یاسلم موس، جودی فاستر، شیلین وودلی، کلیتون بوید، دنیس منشت، دانیل جانکس و بندیکت کامبربچ را نام برد.

این فیلم که برنده جوایزی، چون گلدن گلوب برای بهترین بازیگر زن و هارتلند شده است، داستان محمدو اولد صلاحی است که پس از سال‌ها بازداشت و زندانی شدن بدون هیچ گونه اتهامی از سوی دولت ایالات متحده، برای آزادی می‌جنگد...

فیلم «مسیر روشن» به کارگردانی حسن آخوندپور دوشنبه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

داستان این فیلم درباره وحید یک بسیجی ۳۷ ساله است که به عنوان متخصص نجوم به تازگی کشف بزرگی کرده، او برای جمعی در حال توضیح است که سنگی شیشه پنجره را می‌شکند و بعد از برخورد با سر وحید او را مجروح می‌کند. سنگ در شلوغی‌های بعد از انتخابات توسط معترضین پرتاپ شده است. حمید برادر کوچک وحید دچار تردید و پشیمانی شده، زیرا او در گروه معترضین بوده است و...

علیرضا رئیسی، زهره حمیدی، سام درخشانی، حسین سلیمانی، سمانه پاکدل، سروش طاهری، فریبا امینیان و سعید ولی زاده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلمی سینمایی «آزادیخواه» به کارگردانی آلبرت آرولو سه شنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

این فیلم فیلم داستان زندگی سیمون بولیوار، یک فرمانده‌ی ونزوئلایی که در قرن نوزدهم زندگی می‌کرد را بازگو می‌کند. او توانست در تعداد جنگ‌های زیادی در برابر امپر اتوری اسپانیا مقاومت کند و...

ادگار رامیرز و آندرس خرترودیکس در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم «فاصله کانونی» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فر سه شنبه ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم از جایی آغاز می‌شود که ناصر جوان دانشجو که به تازگی با سولماز همکلاسی خود برای ازدواج محرم شده‌اند، با موضوع فتنه ۸۸ درگیر می‌شوند. ناصر تلاش دارد سولماز را از صف مخالفان قانون شکن و آشوبگران جدا کرده و او را به سمت صحیح و ابراز نظر قانونی سوق دهد، اما سولماز با تندروی‌های خود هم زندگی شخصی و هم رفتار اجتماعی خود را دچار آشوب و دگرگونی می‌کند.

جعفر دهقان، حسن اسدی، عزت‌الله مهرآوران، میرطاهر مظلومی، سولماز آقمقانی، صدیقه کیانفر، یاسر جعفری و افسانه ناصری بازیگران این فیلم هستند.

منبع: شبکه نمایش