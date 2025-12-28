باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مهری محمودی مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: واحد تکثیر و پرورش زالوی طبی در شهرستان قزوین با تولید سالانه حدود ۱۵۰ هزار قطعه، به عنوان یکی از مراکز مهم تولید زالوی طبی در استان، نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و توسعه پایدار منطقه ایفا می‌کند.

وی افزود: این واحد با داشتن پروانه بهره‌برداری و ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار قطعه زالوی طبی، با تلاش بهره‌بردار و استفاده بهینه از امکانات، هم‌اکنون توانسته تولید خود را به حدود ۱۵۰ هزار قطعه برساند.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: این مرکز علاوه بر تأمین زالوی طبی مورد نیاز حوزه زالودرمانی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان منطقه دارد و در مسیر توسعه پایدار شهرستان گام برمی‌دارد.

وی افزود: حمایت از واحد‌های پرورش و تکثیر زالوی طبی از اولویت‌های مدیریت شیلات استان است و هدف از این حمایت‌ها ارتقای کیفیت تولید و گسترش اشتغال در این بخش می‌باشد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: توسعه پرورش آبزیان خاص از جمله زالوی طبی می‌تواند به عنوان ظرفیت اقتصادی نوین، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی و افزایش درآمد بهره‌برداران استان را به همراه داشته باشد.