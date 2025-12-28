باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بابایی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به ناایمنی تاورکرینهای شهر تهران اظهار کرد: تاکنون به مساله ایمنی تاورکرینها توجه جدی نشده است؛ کموبیش با نظارت و اخطارهای سازمان مدیریت بحران، بخش محدودی از این تاورکرینها در شهر ایمن شده است.
وی ادامه داد: با توجه به آمارها، تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و طیف زیادی از این تاورکرینها ناایمن هستند؛ حدودا در ملک در تهران تاورکرین قرار دارد؛ بیش از ۵۰۰ تاورکرین در تهران وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ تاورکرین فاقد استاندارد است و ۱۹۰ اپراتور این تاورکرینها فاقد گواهینامه هستند. این موضوع نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد از تاورکرینها ناایمن هستند و نیاز به توجه جدی در این خصوص وجود دارد؛ مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی باید تذکر لازم را در این خصوص بدهند و در صورت عدم توجه، نسبت به تعطیلی اقدام کنند.
رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اضافه کرد: بازرسان وزارت کار طبق قانون، مسئولیت ایمنی کارگاهها را بر عهده دارند و میتوانند در صورت ناایمنی، نسبت به تعطیلی اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به عدم دقت کافی به تاورکرینها، از شهرداری تهران میخواهم نسبت به پیگیری اخذ استاندارد تاورکرینها اقدام کنند و در صورت عدم ارائه این موارد، نسبت به تعطیلی ساختمانها روند لازم را طی کرده و به نتیجه برسانند. شعاع حرکتی این تاورکرینها، جدا از ناایمنی برای کارگاه، در سطح معابر نیز موجبات ناایمنی را ایجاد میکند.