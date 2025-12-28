باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت، صبح امروز یکشنبه ۷ دی ماه در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران، با تأکید بر اینکه انعکاس دقیق و صحیح اخبار موجب افزایش احساس امنیت در جامعه می‌شود، گفت: همکارانم در پلیس تهران بزرگ با اجرای طرح‌های مختلف، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اموال مسروقه را کشف و به مالباختگان تحویل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در این طرح ۲۵۳ نفر سارق و مالخر دستگیر شده‌اند، افزود: در جریان اجرای این عملیات، ۳۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شده است.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به تأثیر این اقدامات در کاهش وقوع سرقت‌ها اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی همکارانم، میزان سرقت در سطح تهران کاهش یافته است.

سردار محمدیان تأکید کرد: پلیس با مجرمان به‌صورت قاطع برخورد می‌کند و در صورت مقاومت سارقان، برخورد قانونی و قاطع در دستور کار مأموران قرار خواهد گرفت.

محمدیان عنوان کرد: افتخار می‌کنم به همکارانم در انتظامی تهران بزرگ که در هر مأموریت و هر نقطه‌ای که نیاز بوده، با اراده و توان بالا وارد عمل شده و مأموریت‌های محوله را به بهترین شکل انجام داده‌اند. اموالی که امروز مشاهده می‌کنید شامل نزدیک به ۴۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه، حدود یک کیلوگرم طلاجات مسروقه و سایر اموال کشف‌شده است. ۳۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه طی چهار سال گذشته از تهران سرقت و به استان‌های دیگر منتقل شده بود، شناسایی و جمع‌آوری شده است.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به کشف اموال مسروقه در سایر استان‌ها تصریح کرد: بخشی از اموالی که در استان‌های دیگر سرقت شده بود نیز توسط همکارانم از سارقان در تهران کشف شد که این موضوع مایه افتخار بنده و مجموعه پلیس و موجب سربلندی در برابر مردم است.

وی با بیان اینکه آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش سرقت است، اظهار داشت: این کاهش نتیجه توانمندی پلیس، اشراف اطلاعاتی بر مجرمان و برخورد مناسب دستگاه قضایی است، با این حال از نگاه ما حتی یک فقره سرقت هم زیاد است. اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه با سارقان، کمک بزرگی به همکاران ما در حوزه پیشگیری از جرم می‌کند و امیدواریم روزی برسد که شاهد وقوع سرقت نباشیم.

سردار محمدیان در پاسخ به برخی اظهارات درباره آزادی سارقان گفت: آمار موجودی سارقان در زندان‌های تهران در مقایسه با ۱۸ سال گذشته بی‌سابقه است و محدودیت‌ها برای سارقان هیچ‌گاه تا این اندازه نبوده است؛ به‌طوری که عفو شامل حال آنها نمی‌شود و پذیرش قرار هم ندارند. اگر مورد خاصی مطرح شده باشد، حتماً با استعلام از مراجع قضایی و زندان بررسی خواهد شد و در صورت صحت، از تکرار آن جلوگیری می‌شود.

وی با هشدار به مجرمان خاطرنشان کرد: سارقان بار‌ها پلیس را آزموده‌اند و آزمودنِ آزموده خطاست. پلیس از نظر آموزش، تجهیزات و پشتیبانی قانونی در آمادگی کامل قرار دارد. سارقان بدانند پلیس در برخورد با جرم هیچ تعارفی ندارد و در صورت مقاومت، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت درباره استفاده پلیس از اموال ضبط‌شده از مجرمان نیز گفت: در جرایم سرقت، اولویت شناسایی مال‌باخته و بازگرداندن اموال به صاحبان آنهاست. موضوع مصادره اموال مربوط به جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و تحصیل مال نامشروع است که بحثی جداگانه دارد.