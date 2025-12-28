فرمانده انتظامی قائمشهر از توقیف ۲ خودروی فاقد اسناد گمرکی و فاقد اصالت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی قائمشهر گفت: در راستای مقابله با پدیده قاچاق و برخورد با وسایل نقلیه فاقد اصالت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان موفق شدند ۲ دستگاه خودرو فاقد اسناد گمرکی و فاقد اصالت را شناسایی و کشف کنند.

او با بیان اینکه ارزش ریالی این کشفیات بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: خودرو‌های کشف شده به‌صورت غیر قانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه اصالت و اسناد گمرکی هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر گفت: ایجاد ناامنی جانی و مالی برای شهروندان، افزایش تخلفات رانندگی، آلودگی صوتی و آثار منفی اقتصادی از جمله پیامد‌های استفاده از وسایط نقلیه قاچاق است.

سرهنگ سید جلیل نبوی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

برچسب ها: قاچاق خودرو ، اسناد گمرکی
خبرهای مرتبط
کشف ۳ هزار میلیارد ریال خودرو‌های لوکس قاچاق در مازندران
کشف خودروی قاچاق با پلاک جعلی در چالوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتکار ۴۰ میلیاردی انواع مواد غذایی و کالای اساسی در ساری
احتکار ۸۰ میلیاردی لوازم خانگی در ساری
آخرین اخبار
احتکار ۴۰ میلیاردی انواع مواد غذایی و کالای اساسی در ساری
احتکار ۸۰ میلیاردی لوازم خانگی در ساری
دستگیری موبایل قاپ موتور سوار در قائمشهر
تردد سنگین خودرو‌ها به سمت شمال
جاده‌های شمال از امروز زیر بار محدودیت‌های ترافیکی می رود