باشگاه خبرنگاران جوان- محمد اله‌بخش امروز در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های اردبیل، گفت: استان اردبیل قطب تولید انواع آبزیان سردابی و گرمابی است که در تمامی شهرستان‌ها سعی کرده‌ایم مزرعه‌های پرورش ماهیان را ایجاد کنیم.

او با بیان اینکه تغییر الگوی غذایی مردم با ایجاد مزارع پرورش ماهی و تولید آبزیان امکان‌پذیر است، افزود: استفاده از آبزیان در سبد غذایی خانوار‌ها مهمترین تاکید ما است که امیدواریم با در دسترس بودن ماهی و غذا‌های دریایی مردم نسبت به استفاده از این آبزیان اهتمام داشته باشند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با بیان اینکه توسعه پایدار آبزی‌پروری در اردبیل با همکاری شیلات و سازمان همیاری انجام خواهد شد، گفت: این همکاری‌ها در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی در اردبیل محقق خواهد شد.

اله‌بخش با بیان اینکه توسعه مجتمع‌ها و طرح‌های آبزی‌پروری در استان اردبیل با همکاری سازمان‌های متعدد و ارگان‌های دخیل هدف‌گذاری شده است، تصریح کرد: تمرکز در پرورش ماهیان سردابی و گرمابی و انواع آبزیان مغزی در دستور کار است و ما تلاش می‌کنیم تا با گسترش همکاری‌ها مردم را به استفاده از آبزیان ترغیب کنیم.

او در ادامه افزود: با ایجاد بازارچه متمرکز عرضه محصولات آبزی و احیای طرح‌های راکد آبزی‌پروری، واحد‌های نیمه‌فعال احیا شده و در تولید و تأمین مالی این واحد‌ها تلاش می‌کنیم.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت شهرستان مرزی بیله‌سوار بیان کرد: راه‌اندازی پایانه صادرات محصولات آبزی‌پروری در این شهرستان مرزی، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات فراهم می‌کند و می‌تواند پایه‌ای قوی برای ورود محصولات استان به بازار‌های بین‌المللی باشد.

اله‌بخش همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه طرح‌های گردشگری مرتبط با شیلات خبر داد و افزود: طرح‌های گردشگری شیلات می‌توانند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و گردشگر را نیز فراهم کنند.

او گفت: این همکاری مشترک، گامی مهم در راستای توسعه پایدار آبزی‌پروری و افزایش بهره‌وری، اشتغال و درآمدزایی در استان اردبیل خواهد بود.

