میانمار امروز با برگزاری اولین دور از انتخابات عمومی پس از کودتای نظامی ۲۰۲۱، گامی بحث‌برانگیز در مسیر بازگشت به حکمرانی مدنی برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایستگاه‌های رأی‌گیری در سراسر میانمار باز شده‌اند و این کشور اولین انتخابات خود پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ را برگزار می‌کند.

آخرین انتخابات عمومی در این کشور جنگ‌زده جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۰ برگزار شد. این انتخابات در سه مرحله برنامه‌ریزی شده که مرحله دوم برای ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده و مرحله سوم دو هفته بعد برگزار می‌شود. بیش از ۵۰ حزب سیاسی ثبت‌نام کرده‌اند که لیگ ملی برای دموکراسی (حزب آنگ سان سو چی) شامل آن نمی‌شود.

اگرچه حالت فوق‌العاده در ژوئیه لغو شد، اما این کشور همچنان تحت حاکمیت نظامی باقی مانده است. ناظران بین‌المللی این فرآیند انتخابی را یک «نمایش» با هدف تثبیت کنترل نظامیان بر دولت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: انتخابات میانمار ، کودتای نظامی
خبرهای مرتبط
باران‌های نابه‌هنگام، بحران زلزله میانمار را تشدید کرد
در بحبوحه بحران زلزله، ارتش میانمار همچنان شهر‌ها را بمباران می‌کند
تعداد کشته شدگان زلزله میانمار به ۲۸۸۶ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
آخرین اخبار
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
۲۰۲۵؛ سال فرار بزرگ برای صهیونیست‌ها
آغاز خروج نیرو‌های ائتلاف از پایگاه «عین‌الاسد» از هفته آینده
تاکید آنکارا بر ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
شروط پارلمان عراق برای منصب ریاست‌جمهوری
خیز مجدد شورای انتقالی برای جدایی از یمن
بازداشت ۱۲۵ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
آنکارا در انتظار سفر نزدیک پوتین
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
ریزش تاریخی نرخ رشد جمعیت اسرائیل
پاسخ موشکی قسد به حملات پهپادی گروه‌های وابسته به الجولانی
عقب‌نشینی ترامپ از تحریم‌های شبکه جاسوسی اسرائیل
متناقض‌گویی نتانیاهو؛ از وعده عادی‌سازی تا اشغالگری بیشتر
قطر پشت عربستان درآمد
فشار جهانی بر کی‌یف در پی حمله به اقامتگاه پوتین
دمیتریف به زلنسکی: فریب‌کاری برای تداوم جنگ بی‌فایده است
هزینه و زمان؛ دردسر تازه آمریکا در کارائیب
اعتراض کوبا به اقدامات ضد ایرانی آمریکا
جنجال‌آفرینی ممدانی با انتصاب یک وکیل سوری-آمریکایی
سوریه؛ میدان نبرد آنکارا و تل‌آویو
نتانیاهو در برزخ ترامپ؛ قمار غزه
زوال ناوگان ترامپ مقابل پهپاد ارزان