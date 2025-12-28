باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایستگاه‌های رأی‌گیری در سراسر میانمار باز شده‌اند و این کشور اولین انتخابات خود پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ را برگزار می‌کند.

آخرین انتخابات عمومی در این کشور جنگ‌زده جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۰ برگزار شد. این انتخابات در سه مرحله برنامه‌ریزی شده که مرحله دوم برای ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده و مرحله سوم دو هفته بعد برگزار می‌شود. بیش از ۵۰ حزب سیاسی ثبت‌نام کرده‌اند که لیگ ملی برای دموکراسی (حزب آنگ سان سو چی) شامل آن نمی‌شود.

اگرچه حالت فوق‌العاده در ژوئیه لغو شد، اما این کشور همچنان تحت حاکمیت نظامی باقی مانده است. ناظران بین‌المللی این فرآیند انتخابی را یک «نمایش» با هدف تثبیت کنترل نظامیان بر دولت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

منبع: رویترز