شبکه نمایش سیما در پی درگذشت بهرام بیضایی فیلمساز سرشناس سینمای ایران، فیلم سینمایی «باشو غریبه کوچک» را امروز ساعت ۱۹ پخش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «باشو غریبه‌ی کوچک» که توسط بهرام بیضایی کارگردانی شده، یکشنبه ۷ دی ماه روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان پسری به نام باشو است که صبح را با صدای بمباران شدید و از دست دادن خانواده‌اش آغاز می‌کند، او برای فرار از بمباران خودش را پشت یک کامیون می‌اندازد و بعد از بیدار شدن خودش را در شمال ایران می‌بیند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان عدنان عفراویان، پرویز پورحسینی، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، رضا هوشمند، اعظم رهبر، محمد فرخواه، معزز بنی دخت و عزیزاله سلمانی را نام برد.

بهرام بیضایی، کارگردان سینما و تئاتر، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس و پژوهشگر کشورمان بر اثر عوارض ناشی از سرطان از دنیا رفت. این هنرمند زاده پنجم دی‌ماه ۱۳۱۷ در تهران بود که در تولد ۸۷سالگی‌اش چشم از جهان فروبست.

