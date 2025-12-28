باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وصیت حاج قاسم برای محل آرامگاهش از زبان همرزم این شهید + فیلم

محمدرضا حسنی سعدی، همرزم شهید سلیمانی، ماجرای وصیت حاج قاسم برای آرام گرفتن پیکرش در کنار آرامگاه همرزمش در دفاع مقدس را روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا حسنی سعدی، همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی، روایتگر وصیت این شهید برای آرام گرفتن پیکرش در کنار محمدرضا یوسف الهی، از همرزمان حاج قاسم در دوران دفاع مقدس شد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دلتنگتیم سردار 💔
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز حاج قاسم
۲۰:۲۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سردار عزیزم خیلی دلم برات تنگ شده التماس دعا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سلام بر حاج قاسم و سلام بر همراهان او
۲
۳
پاسخ دادن