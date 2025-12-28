وصیت حاج قاسم برای محل آرامگاهش از زبان همرزم این شهید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062d\u0633\u0646\u06cc \u0633\u0639\u062f\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0631\u0632\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0648\u0635\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u067e\u06cc\u06a9\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0627\u0644\u0647\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0631\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0634\u062f.\n